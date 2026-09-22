Volleyballer im EM-Viertelfinale gegen Top-Favorit Polen

Die DVV-Männer spielen am Abend im EM-Viertelfinale gegen Topfavorit Polen. Dabei kommt es in besonderem Maße auf Zuspieler Jan Zimmermann an.

Vor allem auf ihn wird es im EM-Viertelfinale ankommen: Zuspieler Jan Zimmermann. Quelle: Simion Sebastian Tataru / AFP

Jan Zimmermann lag gerade auf der Liege des Physiotherapeuten und ließ sich behandeln, als ihn zdfheute.de im Teamhotel in Sofia erreichte. Der Zuspieler der deutschen Volleyball-Nationalmannschaft hatte nach dem epischen Viertelfinaleinzug bei der Europameisterschaft am Samstagabend gegen Gastgeber Bulgarien nicht viel schlafen können. Doch die Behandlungen waren nach dem Fünf-Satz-Match wichtiger als Schlaf.

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Zimmermann ist der einzige verbliebene Zuspieler im deutschen Team; sein Kollege Johannes Tille hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen und musste abreisen. Und den Joker zur Nachnominierung hatte Bundestrainer Massimo Botti bereits zuvor anderweitig verwendet.

Zimmermann hat mehr Länderspiele als Georg Grozer

Also bleibt Zimmermann nichts anderes übrig, als sich gut pflegen zu lassen. Denn im Viertelfinale gegen Titel-Mitfavorit Polen (19 Uhr) muss er erneut komplett allein die Fäden im deutschen Spiel ziehen. "Mir ist schon bewusst, dass die Situation nicht einfach ist", so der Regisseur, während er durchgeknetet wird. "Aber ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei. Ich versuche, das einfach mit meiner Erfahrung wettzumachen", sagt er cool.

Diese Erfahrung trägt den gebürtigen Tübinger Zimmermann tatsächlich. In einem Alter, in dem andere langsam ans Aufhören denken, ist der 1,90-Meter-Mann auf dem Zenit seiner Karriere. Mit 224 Länderspielen - sogar mehr als Georg Grozer - ist der 33-Jährige nun der Anführer im deutschen Team. "Das ist meine fünfte Europameisterschaft", sagt er selbstbewusst.

Ich glaube schon, dass ich auf einem Niveau bin, auf dem ich selten in meiner Karriere war. „ Jan Zimmermann

Lange musste er sich als Nummer zwei hinter anderen wie dem langjährigen Kapitän Lukas Kampa anstellen. Doch in den letzten zwei Saisons hat er mit der ihm eigenen ruhigen Art das Zepter als Spielführer übernommen.

Den deutschen Volleyballern gelingt bei der EM ein großer Schritt Richtung Achtelfinale, aber mit viel Mühe. 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 15:25, 15:13) heißt es gegen Rumänien nach 2:19 Stunden. 13.09.2026 | 0:50 min

Mit kluger Ballverteilung sorgt er dafür, dass die Mannschaft so geschlossen "wie eine Familie" auftritt, wie Mittelblocker Anton Brehme formulierte. Ohne Grozer, den Anführer der vergangenen Jahre, organisiert sich das Team gerade neu und meistert das hervorragend. Erik Röhrs kann als emotionaler Leader und Topscorer auf der für ihn ungewohnten Diagonalposition auch deswegen vorangehen, weil Zimmermann ihn gut einsetzt, aber auch die Hünen im Mittelblock und die technisch versierten Außenangreifer nicht vernachlässigt.

Polen hat "gesehen, dass wir nicht aufgeben"

"Man hat gesehen, dass es hier keinen einzigen Leader mehr gibt. Jeder hat seinen Bereich und jedem ist bewusst, dass so eine große Leaderlast keiner alleine mehr tragen wird", erklärt Zimmermann. Das sei "kein Problem, sondern einfach eine andere Art von Mannschaftsgefüge wie sie sein muss".

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Mit dem Weltranglistenersten Polen erwartet Zimmermann eine "auf allen Positionen sehr viel stabilere Mannschaft" als die Bulgaren. Sie seien ein "sehr gutes Aufschlag- ebenso wie ein sehr gutes Block-Team", warnt Zimmermann.

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Doch es wird der Schlüssel sein, die ersten Ballgewitter geduldig zu überstehen und dann über Präzision, Konstanz und hohe Qualität auf allen Positionen ins Spiel zu finden. Wer gegen Vize-Weltmeister Bulgarien vor über 12.000 Heimfans bestanden hat, dem ist auch vor Polen nicht bange. "Die haben auch jetzt gesehen, dass wir nicht aufgeben werden", kündigt Zimmermann an. Doch alles andere als ein klarer Sieg für die Polen wäre eine Sensation.

Übrigens: Einen Plan B, falls Zimmermann doch mal eine Pause braucht, gibt es nicht wirklich. Der junge Außenangreifer Theo Mohwinkel war früher mal Zuspieler und müsste dann übernehmen. "Aber das ist ja hoffentlich nur eine theoretische Variante", sagt Zimmermann.

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