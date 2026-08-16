Schwimm-EM: Hoffnung auf ein ertragreiches Olympia wächst

Mit 14 EM-Medaillen im Pool blickt der DSV optimistisch auf die Spiele 2028. Der Beitrag aus Magdeburg zur Medaillenernte ist enorm - und die internationale Konkurrenz hellwach.

Johannes Liebmann hat mit seinem Weltrekord für Furore gesorgt. Quelle: Witters

Diesen Hattrick hätte sich Isabel Gose gerne erspart. Auf den beiden langen Freistilstrecken war ihr Simona Quadarella bereits entwischt - und am letzten Finaltag in Paris gelang der Italienerin dies dann auch über die acht Bahnen Kraul.

Johannes Liebmann gewinnt bei der EM über die 1.500m Freistil in Weltrekordzeit. Oliver Klemet holt Bronze. Das Rennen relive, Kommentatoren Volker Grube und Christian Keller. 15.08.2026 | 14:36 min

Goses ungenießbares Silber

Nachdem die gebürtige Römerin auf den finalen 50 Metern fast eineinhalb Sekunden auf Gose wettgemacht hatte, fand die entthronte Titelverteidigerin ihre dritte Silberplakette im Becken fast ungenießbar. "Zwei Mal ist okay, aber das dritte Mal tut echt weh", seufzte die 24-jährige Magdeburgerin.

Ihren persönlichen Bronze-Dreiklang vollendete parallel dazu die Trainingskollegin Maya Werner. Und als Weltrekordhalter Lukas Märtens kurz darauf nach starkem Finish immerhin auch noch als Dritter über 400 Meter Freistil anschlug, war absehbar: Für deutsches Pool-Gold an der Seine bleibt allein der neue Wunderknabe Johannes Liebmann zuständig.

Johannes Liebmann ist einer der großen Gewinner der Schwimm-EM in Paris. Über 1.500 Meter holt er schon sein zweites Gold. In Weltrekordzeit. 16.08.2026 | 1:15 min

Liebmann wie aus einer anderen Schwimm-Galaxie

Erst triumphierte der 19-jährige Sensationsschwimmer über 800 Meter Freistil, mit geknacktem eigenem Europarekord. Dann versetzte er mit seinem sagenhaften Weltrekord auf der Marathonstrecke im Becken die gesamte Branche in Aufruhr. 1.500 Meter Kraul in 14:26,79 Minuten: Damit war die alte Bestmarke des US-Amerikaners Bobby Finke um fast vier Sekunden nach unten gedrückt - eine Leistung wie aus einer anderen Schwimm-Galaxie.

Und für die Magdeburger Medaillenschmiede, in die Liebmann 2023 gewechselt war, der nächste Nachweis ihrer beeindruckenden Produktivität.

Stolzer DSV-Vorstand

14 Medaillen fischten die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem EM-Becken in Saint-Denis, zwölf davon in Einzelrennen. Von diesen wiederum erkraulte die Magdeburger Riege um Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn zehn Stück.

DSV-Sportdirektor Christian Hansmann über den Weltrekord von Johannes Liebmann bei der Schwimm-EM und die Schritte, die der DSV unternommen hat für den Erfolg. 15.08.2026 | 3:12 min

"Das ist wahrscheinlich weltweit die beste Trainingsgruppe im Ausdauerbereich", kommentierte Christian Hansmann im ZDF-Interview stolz. Gleich im Anschluss verwies der DSV-Vorstand zudem auf weitere Anstrengungen des Verbandes in den vergangenen Jahren.

Medaillenschmiede Magdeburg - und sonst?

Vom Programm für Kurz- und Mittelstrecken, Angeboten für Trainingslager bis zu regelmäßigen Wettkämpfen auf internationalem Toplevel: Hansmann zählte viele Punkte auf, die auf einen stabilen Aufwärtstrend hoffen lassen. Und fast ungläubig sagte der 49-Jährige: "Alle diese Stellschrauben, an denen wir gedreht haben, scheinen jetzt wirklich Früchte zu tragen."

Die nächste große Abrechnung steht nach Olympia 2028 an. In Los Angeles wird sich zeigen, ob die flüssige Medaillenlieferung von Paris - ergänzt durch Angelina Köhler (Silber über 100 Meter Schmetterling) und Sven Schwarz (Silber über 800 Meter Freistil) - auch jenseits von Magdeburg zuverlässig funktioniert.

Angelina Köhler gewinnt bei der Schwimm-EM Silber über 100 m Schmetterling. Zu Gold, das Roos Vanotterdijk holt, fehlen 31 Hundertstelsekunden. 14.08.2026 | 0:34 min

19-Jährige mit zwei Weltrekorden

Denn die internationale Konkurrenz ist hellwach. So zeigten neben den arrivierten Kräften auch Schwimmerinnen um die 20, was in ihnen steckt. Allen voran die Italienerin Sara Curtis (19) mit zwei Weltrekorden über 50 Meter Rücken und die dreifache Medaillengewinnerin Roos Vanotterdijk (21) aus Belgien.

Isabel Gose hat Silber über die 800-Meter-Freistil bei der Schwimm-EM in Paris geholt. Auch Bronze ging nach Deutschland. Das Rennen in voller Länge. 11.08.2026 | 10:21 min

Im Mittelpunkt standen die dreifache Europameisterin Quadarella und der gleichermaßen erfolgreiche Ungar Hubert Kos. Ebenso Marrit Steenbergen aus den Niederlanden, die ein Mal Gold und zwei Mal Silber holte. Oder David Popovici, vor zwei Jahren mit 19 bereits Olympiasieger, nun mit den EM-Titeln Nummer fünf und sechs nach Rumänien zurückgekehrt.

Deutschlands neueste Leuchtrakete

Ebenfalls stramm auf Kurs L.A.: Léon Marchand (24), Frankreichs Vierfach-Olympiasieger von 2024, der nun bei der Heim-EM zwei goldene und je eine silberne und bronzene Plakette ergatterte. Oder eben Johannes Liebmann, die neueste schwimmende Leuchtrakete aus Magdeburg.

Vor Beginn der Beckenwettbewerbe spricht Freistilspezialistin Isabel Gose über verblassende Olympia-Tattoos, ihre Dauerkonkurrentin Simona Quadarella - und Malerei als Hobby. 24.07.2025 | 1:30 min

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