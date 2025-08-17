Hockey-EM: DHB-Frauen verlieren Finale knapp gegen Niederlande

Großer Kampf der deutschen Hockey-Frauen, aber kein Happy End: Gegen den großen Favoriten Niederlande unterliegt das DHB-Team im EM-Finale mit 1:2.

Emma Davidsmeyer (r.) und die DHB-Frauen verlieren das EM-Finale gegen die Niederlande. Quelle: dpa

Die deutschen Hockey-Frauen haben den ersehnten Triumph bei der Europameisterschaft auf heimischem Boden verpasst. Das Team von Bundestrainerin Janneke Schopman verlor im Endspiel von Mönchengladbach mit 1:2 (0:2) gegen den Topfavoriten aus den Niederlanden.

DHB-Frauen warten seit 2013 auf einen EM-Titel

Einen goldenen Doppelschlag wie bei der EM 2013 gab es somit nicht für den Deutschen Hockey-Bund (DHB): Während sich die Männer-Auswahl in ihrem Finale gegen den Nachbarn am Vortag krönten, müssen die Frauen weiter auf ihren ersten Titel seit zwölf Jahren warten.

Was für ein Krimi: Die Hockey-Männer um Kapitän Mats Grambusch gewinnen gegen den Dauerrivalen Niederlande ein dramatisches Finale und holen den ersten EM-Titel seit 2013. 16.08.2025 | 8:26 min

Der Treffer von Kapitänin Lisa Nolte (35.) reichte den Deutschen nicht. Pien Dicke (5.) und Luna Fokke (18.) trafen für die Niederländerinnen. In der Vorrunde hatten die deutschen Frauen gegen noch mit 1:5 den Kürzeren gezogen.

Niederlande bauen Erfolgsserie weiter aus

Für das Oranje-Team ist es der fünfte EM-Titel in Folge. Seit 2017 gewann das Team aus den Niederlanden alle großen Turniere. Bronze in Mönchengladbach ging an Spanien.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel