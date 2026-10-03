Viertes Gruppenspiel der Nations League:Klopp will mit Urbig und Pavlovic die Griechen schlagen
von Sebastian Ungermanns
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Vor dem zweiten Spiel gegen Griechenland ließ Bundestrainer Klopp zwei Personalien durchscheinen. Pavlovic sorgte für gute Laune.
"Ich habe immer gesagt, dass wir den Torhüter tauschen? Wieso habe ich das denn gemacht?" Bundestrainer Jürgen Klopp beginnt seine Pressekonferenz vor dem zweiten Spiel gegen Griechenland in der Nations League mit gewohnt viel Witz - und lässt dann Durchblicken: "Für den Moment sieht es so aus, als würden wir ihn nicht tauschen."
So darf sich Jonas Urbig wohl auf seinen zweiten Einsatz als Schlussmann im Nationaltrikot freuen. Die Begründung: Die anderen Keeper würden im Verein regelmäßiger Spielzeit bekommen, Urbig nicht, deshalb bekomme die Nummer zwei der Bayern nun noch ein zweites Spiel. Ansonsten erklärte der Bundestrainer, wie sich die Mannschaft auf das Spiel vorbereite.
Pavlovic spielt wohl gegen Griechenland
"Wir zeigen den Jungs heute Abend die wichtigen Szenen aus dem ersten Spiel gegen Griechenland", erklärte der 59-Jährige um danach den kommenden Gegner gerade für sein starkes Verteidigen beim Spiel in Augsburg zu loben.
Über die Aufstellung verriet er gewohnt wenig: "Wir wollen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die eine Chance hat, das Spiel zu gewinnen. Wenn man ganz ehrlich ist, hätten alle Spieler im Camp es verdient, zu spielen. Es war eine tolle Atmosphäre und extrem hohe Qualität im Training."
Eine Personalie ließ er dann aber doch durchscheinen. "Ich habe vor der PK gesagt, jetzt kann er sich nicht mehr aus der Mannschaft quatschen", sagte Klopp über Aleksandar Pavlovic, der auf der Pressekonferenz neben ihm saß.
Pavlovic sorgt für Unterhaltung
Dass Joshua Kimmich nicht dabei ist, ist für Jürgen Klopp, wie er schon einige Male zuvor erwähnt hatte, kein Thema. Er verwies einmal mehr auf die Wichtigkeit von Kaderbreite auf jeder Position und betonte: "Ich bin froh, dass Jo Kimmich Nationalspieler ist."
Für ein paar Lacher sorgten die Fragen an Pavlovic. Der Mittelfeldmann des FC Bayern durfte nämlich zunächst erzählen, wieso Teamkollege Tom Bischof an seinem Schuh riechen musste und sollte danach die Mannschaft der Griechen mit den Europameistern von 2004 vergleichen - das jedoch gestaltete sich als schwierig, denn Pavlovic wurde 2004 erst geboren.
Immerhin: Aus der Zwickmühle löste sich der gebürtige Münchner galant. Als Klopp mit dem Vergleich der beiden griechischen Mannschaften fertig war, schloss er sich an mit: "Da gehe ich mit."
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Über dieses Thema berichtete das ZDF am 03.10.2026 im Livestream zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Griechenland ab 18:15 Uhr.
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