Nur Topteams im Lostopf:Das sind die möglichen deutschen Nations-League-Gegner
Wie geht es weiter für das DFB-Team und Bundestrainer Klopp in der Nations League? Die acht Viertelfinalisten stehen fest - und damit auch die drei möglichen deutschen Gegner.
Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und Bundestrainer Jürgen Klopp blicken mit Spannung auf die Viertelfinal-Auslosung in der Nations League an diesem Freitag (12 Uhr) im schweizerischen Nyon.
Große Vorfreude bei Klopp und dem DFB-Team
So oder so wartet auf das DFB-Team ein absoluter Hammergegner. Angesichts des furiosen 5:0 (1:0)-Erfolgs am Montag in Berlin gegen den Erzrivalen Niederlande und des damit verbundenen Gruppensiegs ist die Vorfreude entsprechend groß.
Neben dem Weltmeister Spanien, der seine Gruppe als Zweiter hinter England abgeschlossen hat, sind Belgien und Norwegen die weiteren möglichen Gegner. Die Skandinavier um Stürmerstar Erling Haaland lösten am Dienstagabend mit einem spektakulären 3:2 (1:2) in Dänemark das letzte Ticket für die Runde der besten Acht.
Deutschland, England, Frankreich und Portugal Gruppensieger
Im Topf mit den Gruppenersten befinden sich neben der deutschen Mannschaft und den Three Lions mit Harry Kane noch Frankreich und Portugal.
Die DFB-Elf steht zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale der Nations League. Bei der jüngsten Auflage kam sie dort noch unter Julian Nagelsmann gegen Italien weiter (2:1/3:3), belegte nach Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) im anschließenden Final Four aber nur den vierten Platz.
Das Viertelfinale wird zwischen dem 25. und 30. März 2027 mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Final Four findet vom 7. bis zum 13. Juni statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest.
Vier Aufsteiger in Liga A
Hinter den Topteams sind in der Nations League noch weitere Entscheidungen gefallen. Die Schweiz, Nordirland, Österreich und Schweden sicherten sich beispielsweise den Aufstieg in die Top-Liga 1. Die Türkei und Tschechien müssen direkt absteigen.
Mit etwas angepassten Auf- und Abstiegsregelungen bereitet die UEFA die Umstellung der Nations League ab der Saison 2028/29 auf drei statt vier Spielklassen vor. Die bisherige Liga D wird aufgelöst.
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