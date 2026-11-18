Wie geht es weiter für das DFB-Team und Bundestrainer Klopp in der Nations League? Die acht Viertelfinalisten stehen fest - und damit auch die drei möglichen deutschen Gegner.

Das sind die möglichen deutschen Nations-League-Gegner

Norwegen um seinen Superstürmer Erling Haaland könnte das DFB-Team im Viertelfinale der Nations League fordern. Quelle: ddp

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und Bundestrainer Jürgen Klopp blicken mit Spannung auf die Viertelfinal-Auslosung in der Nations League an diesem Freitag (12 Uhr) im schweizerischen Nyon.

Große Vorfreude bei Klopp und dem DFB-Team

So oder so wartet auf das DFB-Team ein absoluter Hammergegner. Angesichts des furiosen 5:0 (1:0)-Erfolgs am Montag in Berlin gegen den Erzrivalen Niederlande und des damit verbundenen Gruppensiegs ist die Vorfreude entsprechend groß.

Da sind nur Bretter dabei, ich freue mich jetzt schon drauf. „ Bundestrainer Jürgen Klopp zum Viertelfinale

Neben dem Weltmeister Spanien, der seine Gruppe als Zweiter hinter England abgeschlossen hat, sind Belgien und Norwegen die weiteren möglichen Gegner. Die Skandinavier um Stürmerstar Erling Haaland lösten am Dienstagabend mit einem spektakulären 3:2 (1:2) in Dänemark das letzte Ticket für die Runde der besten Acht.

Die deutsche Nationalmannschaft liefert gegen die Niederlande zum Abschluss der Gruppenphase ein Offensiv-Spektakel. Mit Traumtoren und sehenswerten Kombinationen zerlegt die DFB-Elf die Elftal. 16.11.2026 | 8:42 min

Deutschland, England, Frankreich und Portugal Gruppensieger

Im Topf mit den Gruppenersten befinden sich neben der deutschen Mannschaft und den Three Lions mit Harry Kane noch Frankreich und Portugal.

Die DFB-Elf steht zum zweiten Mal in Folge im Viertelfinale der Nations League. Bei der jüngsten Auflage kam sie dort noch unter Julian Nagelsmann gegen Italien weiter (2:1/3:3), belegte nach Niederlagen gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) im anschließenden Final Four aber nur den vierten Platz.

Spanien hat nach 43 Partien mal wieder ein Fußball-Länderspiel verloren. In Madrid unterlag der Weltmeister in einer hochspannenden Begegnung mit 2:3 gegen England. 16.11.2026 | 2:59 min

Das Viertelfinale wird zwischen dem 25. und 30. März 2027 mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Das Final Four findet vom 7. bis zum 13. Juni statt. Der Austragungsort steht noch nicht fest.

Vier Aufsteiger in Liga A

Hinter den Topteams sind in der Nations League noch weitere Entscheidungen gefallen. Die Schweiz, Nordirland, Österreich und Schweden sicherten sich beispielsweise den Aufstieg in die Top-Liga 1. Die Türkei und Tschechien müssen direkt absteigen.

Mit etwas angepassten Auf- und Abstiegsregelungen bereitet die UEFA die Umstellung der Nations League ab der Saison 2028/29 auf drei statt vier Spielklassen vor. Die bisherige Liga D wird aufgelöst.

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Quelle: SID, dpa