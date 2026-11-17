Kantersieg, Gruppenerster, Viertelfinale: So viel Spaß wie am Montag hat die deutsche Nationalelf schon länger nicht mehr gemacht. Jürgen Klopp reißt als Bundestrainer alle mit.

Er gibt den Weg vor und alle folgen: Die ersten Länderspiele unter Bundestrainer Jürgen Klopp machen Lust auf mehr. Quelle: Sven Simon

Was für ein Abend im Berliner Olympiastadion. Nicht nur, dass sich die Marketingexperten ordentlich ins Zeug gelegt hatten und das schönste deutsche Stadion auf wunderschönste Weise erstrahlen ließen. Nein, auch die junge deutsche Mannschaft hat sich weiß Gott nicht lumpen lassen. 5:0 gegen die Niederlande - der höchste Sieg gegen einen unserer Lieblingsgegner seit 1959.

Es war nicht nur ein großes Fest, es war mitreißend und in jeder Hinsicht vielversprechend. Jetzt freuen sie sich auf ein spektakuläres Los im Viertelfinale der Nations League für den kommenden März, um dann im nächsten Frühjahr genauso weiterzumachen.

Die deutsche Nationalmannschaft liefert gegen die Niederlande zum Abschluss der Gruppenphase ein Offensiv-Spektakel. Mit Traumtoren und sehenswerten Kombinationen zerlegt die DFB-Elf die Elftal. 16.11.2026 | 8:42 min

Im Fußball entscheiden manchmal nur Zentimeter

Natürlich hat jeder, der es mit dem Fußball hält, gesehen, dass das Spiel auch einen anderen Abzweig hätte nehmen können. Wenn, ja wenn die Holländer eine ihrer zwei großen Möglichkeiten in der ersten Halbzeit genutzt hätten - haben sie aber nicht.

Zur Erinnerung - auch das Sechzehntelfinale bei der WM im Sommer hatte diese Chance, Jonathan Tahs Kopfball unter die Latte und das umstrittene Foul von Waldemar Anton - Sie wissen schon. Dann wäre vermutlich Julian Nagelsmann noch Bundestrainer - so ist das im Fußball, oft sind es Kleinigkeiten, die gewaltige Wirkung erzeugen.

Das weiß auch Jürgen Klopp und er verschweigt es nicht. Das Wohl und Wehe hänge oft an zehn Zentimetern, hat er zu uns Reportern in den Katakomben des Stadions gesagt und ein zufriedenes Gesicht gemacht. Er weiß nur zu gut, wie recht er damit hat.

Leidenschaftlich, mit Vollgas und voller Emotionen: Nach dem 5:0-Sieg gegen die Niederlande in der Nations League lobt ZDF-Experte René Adler Bundestrainer Jürgen Klopp. 17.11.2026 | 3:20 min

Erste Zwischenbilanz unter Klopp

Was bleibt also nach den ersten sechs Länderspielen unter dem neuen Bundestrainer?Zu Buche stehen drei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage gegen Griechenland, die es kaum verdient, noch häufiger erwähnt zu werden.

Es bleibt vor allem eine Riesenportion Zuversicht, Motivation, Aufbruchstimmung bei vielen talentierten jungen Spielern und bei Millionen Zuschauern und Fans.

So macht es den einen wieder großen Spaß, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen - und den anderen, ihr dabei zuzuschauen.

Florian Wirtz im Interview mit Nils Kaben über das 5:0 gegen die Niederlande und die ersten sechs Länderspiele unter Bundestrainer Jürgen Klopp. 17.11.2026 | 1:52 min

Klopp: Einer, der alle mitreißt

Klopp hat im Moment so viel Optimismus im Blut, dass er selbst schon registriert, dass das manchem komisch vorkommen müsse. Aber mal ehrlich - ist das nicht ganz schön, wenn da einer vorangeht, der alle ein bisschen mitreißt?

Es ist ja beileibe nicht so, dass der Bundestrainer irgendwelche Luftschlösser in den Himmel zaubert. Man kann seinen Vorstellungen in Ruhe folgen und jede Pressekonferenz mit ihm ist eine interessante Stunde, selbst für die, die schon hunderte solcher Veranstaltungen überlebt haben.

Und dann sind da die Blicke der Spieler, wenn sie nach ihren Erlebnissen im DFB-Team gefragt werden. Derry Scherhant strahlte vom linken bis zum rechten Ohr und wieder zurück, so glücklich war er über sein erstes Länderspieltor ausgerechnet in seiner Heimatstadt und darüber, wie cool es sich anfühlt, wenn ein Welttrainer wie Klopp einen stark redet.

Derry Scherhant kann sein Glück nach dem Kantersieg in seiner Heimatstadt kaum fassen. Die Stimmen von Scherhant, Nico Schlotterbeck und Kapitän Joshua Kimmich nach dem Spiel. 17.11.2026 | 5:29 min

Vorfreude auf das Viertelfinale der Nations League

Jetzt ist erstmal Pause bis Ende März. Schade eigentlich. Portugal, Dänemark, Belgien, Spanien, Norwegen - alles mögliche Viertelfinalgegner - wir können heute schon anfangen mit der Vorfreude.

Die Nationalmannschaft ist dazu da, den Menschen Freude zu bereiten. Das hat sie mit vier WM- und drei EM-Titeln ganz oft getan und ist dann allerdings etwas vom Weg abgekommen.

Es sieht so aus, als hätte Klopp mit all den hochfliegenden Erwartungen nicht das geringste Problem. Er hat sie alle übererfüllt. Seit gestern Abend erst recht.

Nach dem 5:0 gegen die Niederlande zeigt sich Jürgen Klopp von der Qualität seines Teams nicht überrascht. Der Bundestrainer im Gespräch mit Nils Kaben. 16.11.2026 | 3:25 min

Auch Rückschläge können kommen

Wir sollten uns nicht daran gewöhnen, sondern uns lieber immer wieder überraschen lassen, wenn es so weitergehen sollte, und nachsichtig sein, wenn es Rückschläge gibt. Denn auch die müssen wir einkalkulieren - das mit den zehn Zentimetern gilt auch im kommenden Jahr.

Die deutsche Mannschaft macht wieder Spaß - wie schön, das sagen zu können!

Im vorletzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Auswärtssieg unter Jürgen Klopp eingefahren. Das DFB-Team besiegte Serbien klar. 13.11.2026 | 2:59 min