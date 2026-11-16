Die deutsche Nationalmannschaft liefert gegen die Niederlande zum Abschluss der Gruppenphase ein Offensiv-Spektakel. Mit Traumtoren und sehenswerten Kombinationen zerlegt die DFB-Elf die Elftal.

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Viertelfinale der Nations League erreicht. Das Team von Bundestrainer Jürgen Klopp bezwang die Niederlande in Berlin nach einem bärenstarken Auftritt mit 5:0 (1:0) und spielt im März um die Teilnahme am Final Four.

Derry Scherhant (41.), Florian Wirtz (60./71.), Nico Schlotterbeck (65.) und Brajan Gruda (77.) trafen im Olympiastadion für Deutschland. Auch die Niederländer stehen in der Runde der besten acht Mannschaften, die im März mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird.

Die Aufstellungen:

Deutschland: ter Stegen - Treu (75. Jeltsch), Tah, Schlotterbeck, Brown (65. Mittelstädt) - Kimmich - Pavlovic, Wirtz (75. Bischof) - Gruda (82. Karl), Havertz (65. Ebnoutalib), Scherhant

Trainer: Jürgen Klopp

Niederlande: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, van de Ven, Jurrien Timber (73. Maatsen) - Veerman, Reijnders (79. Koopmeiners), Quinten Timber (63. Kluivert) - Summerville, Malen (73. Meerdink), Gakpo (79. van Bommel)

Trainer: Xavi

Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)