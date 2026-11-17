Der Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande sorgt auch international für Aufsehen. Pressestimmen zu einem denkwürdigen Fußballabend in Berlin.

Die deutsche Nationalmannschaft liefert gegen die Niederlande zum Abschluss der Gruppenphase ein Offensiv-Spektakel. Mit Traumtoren und sehenswerten Kombinationen zerlegt die DFB-Elf die Elftal. 16.11.2026 | 8:42 min

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich mit einer 5:0-Gala gegen die Niederlande den Gruppensieg in der Nations League gesichert und damit das Ticket für das Viertelfinale gelöst.

Das schreibt die internationale Presse zur Leistung der DFB-Auswahl von Bundestrainer Jürgen Klopp im Berliner Olympiastadion:

Niederlande

De Telegraaf: "Niederlande in Deutschland abgeschlachtet. Drei Tage nach ihrer Glanzleistung gegen Griechenland sind die Niederlande hart auf dem Boden der Tatsachen gelandet. In Berlin wurde die Mannschaft von Xavi Hernández von Deutschland mit 0:5 gedemütigt – für Oranje ist es die höchste Niederlage seit 1959."

AD: "Ein brutales Erwachen für die niederländische Nationalmannschaft: Nach einem deutlichen Sieg gegen Griechenland folgte eine Demütigung in Deutschland."

De Volkskrant: "Oranje ließ der berauschenden Vorführung gegen Griechenland eine Blamage gegen Deutschland in Berlin folgen."

Nach dem 5:0 gegen die Niederlande zeigt sich Jürgen Klopp von der Qualität seines Teams nicht überrascht. Der Bundestrainer im Gespräch mit Nils Kaben. 16.11.2026 | 3:25 min

England

The Guardian: "Es war ein großartiger Abend für Gruda und Wirtz, an dem eine schwache niederländische Mannschaft in Berlin vernichtend geschlagen wurde."

Spanien

AS: "Klopp demütigt Xavi. Deutschland feiert einen deutlichen Sieg und sichert sich den Gruppensieg"

Marca: "Deutschland ist einschüchternd - und könnte ein Gegner für Spanien werden. Jürgen Klopp brachte den Rock 'n' Roll zurück nach Deutschland."

Derry Scherhant kann sein Glück nach dem Kantersieg in seiner Heimatstadt kaum fassen. Die Stimmen von Scherhant, Nico Schlotterbeck und Kapitän Joshua Kimmich nach dem Spiel. 17.11.2026 | 5:29 min

Italien

Corriere dello Sport: "Deutschlands 'Klopp-Maschine': Fünf Tore gegen die Niederlande, Klopps Arbeit trägt erste Früchte."

Tuttosport: "Überragende deutsche Mannschaft, 5:0-Kantersieg gegen die Niederlande!"

Frankreich

L'Équipe: "Jürgen Klopp hat seine erste Mission erfüllt."

Im vorletzten Länderspiel des Jahres hat die deutsche Nationalmannschaft den ersten Auswärtssieg unter Jürgen Klopp eingefahren. Das DFB-Team besiegte Serbien klar. 13.11.2026 | 2:59 min

Schweiz

Blick: "Klopp-Party in Berlin: Deutschland fegt Holland gleich mit 5:0 vom Platz und sichert sich damit das Viertelfinalticket in der Nations League."

Norwegen

Verdens Gang: "Deutschland zerstört die Niederlande - und gewinnt die Gruppe nach einem verrückten Drama."

TV2: "Wirtz-Magie. Er ist nicht zu bändigen."

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