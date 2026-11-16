Nations League: Belgien kegelt Italien raus

Belgiens Fußball-Nationalteam hat Italien in die Schranken gewiesen und sich für die K.o.-Runde der Nations League qualifiziert. In Brüssel gewannen die "Roten Teufel" mit 4:1.

Am letzten Spieltag der Gruppe A ist Belgien mit einem 4:1 (3:1) im direkten Duell am bisherigen Gruppenersten Italien vorbei ins Viertelfinale der Nations League eingezogen. Die Italiener fallen sogar zurück auf Rang drei und verpassen daduch die K.o.-Runde.

Belgien jubelt - Italien scheidet aus

Maxim de Cuyper (15.), Nathan Ngoy (22.) und Jeremy Doku (26.) drehten die Partie innerhalb von zehn Minuten, nachdem Pio Esposito (11.) die Gäste mit seinem zehnten Treffer im 15. Länderspiel in Führung gebracht hatte. Das überlegene Team von Trainer Mark van Bommel hätte nach der Pause bei einigen Kontern erhöhen können.

Diego Moreira (80.) traf schließlich zum Endstand. Esposito scheiterte noch mit einem Handelfmeter an Senne Lammens (90.+1).

Die Aufstellungen:

Belgien: Lammens - Castagne, Ngoy (87. Theate), Mechele, De Cuyper - De Bruyne (87. Trossard), Lavia (76. Raskin), Tielemans - D. Moreira, De Ketelaere, Doku (90. Godts).

Trainer: Mark van Bommel

Italien: Donnarumma - Kayode, Scalvini (62. Alph. Cisse), Bastoni, Calafiori - Barella, Tonali (62. Palestra), Fagioli (46. Doumbia) - Pisilli (46. Dimarco), Pio Esposito, Koleosho (76. Vergara).

Trainer: Roberto Mancini

Schiedsrichter: Espen Eskas (Norwegen)