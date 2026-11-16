Nations League: England beendet Spaniens Super-Serie

Spanien hat nach 43 Partien mal wieder ein Fußball-Länderspiel verloren. In Madrid unterlag der Weltmeister in einer hochspannenden Begegnung mit 2:3 gegen England.

England hat im Topspiel der Nations League Welt- und Europameister Spanien die erste Niederlage nach 43 Spielen zugefügt. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann eine intensive und hitzige Partie in Madrid mit 3:2 (1:0).

England muss trotz 3:0-Führung zittern

Harry Kane, Ezri Konsa und Ben White trafen für England, Mikel Oyarzabal und Nico Williams verkürzten für Spanien, nachdem Elliot Anderson für eine Notbremse die Rote Karte gesehen hatte. Spanien war seit März 2024 (0:1 gegen Kolumbien) ungeschlagen.

Die Aufstellungen:

Spanien: Simón - Pubill (21. Porro), Cubarsi (46. Huijsen), Laporte, Cucurella - Zubimendi (72. N. Williams), Ruiz (46. Pedri) - Yamal, Merino (46. F. López), Baena - Oyarzabal.

Trainer: Luis de la Fuente

England: Trafford - White (89. Burn), Konsa, Quansah, Hall - Anderson, Ju. Bellingham (83. Spence), Rice - Rogers, Kane (78. Lewis-Skelly), A. Gordon (83. Calvert-Lewin).

Trainer: Thomas Tuchel

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)