Die Auftaktniederlage ist vergessen. Nach zwei Siegen haben die deutschen Basketballerinnen die EM fest im Visier. Dort geht es dann um Olympia.

Kann zufrieden sein: Basketball-Bundestrainer Olaf Lange Quelle: Witters

Die deutschen Basketballerinnen haben sich trotz des erneuten Ausfalls von Kapitänin Leonie Fiebich nicht von ihrem Kurs auf die Europameisterschaft 2027 abbringen lassen. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange gewann am Dienstag sein drittes Qualifikationsspiel in Portugal mit 73:52 (37:27). Nach der Hälfte der Qualifikation steht der WM-Vierte in der Gruppe N nun bei zwei Siegen und einer Niederlage.

Bühner beste Werferin im deutschen Team

In Odivelas bei Lissabon war WNBA-Profi Frieda Bühner beim Jahresabschluss nach der tollen Heim-WM mit 15 Punkten beste deutsche Werferin. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte in der Vorwoche den Quali-Auftakt in Hamburg gegen Ungarn (64:70) verloren, ehe am Samstag in Dänemark (88:71) der erste Erfolg gelang.

Das deutsche Basketball-Team der Frauen hat seinen EM-Quali-Auftakt verpatzt und mit 64:70 gegen Ungarn verloren. Nach ausgeglichener Anfangsphase waren die Ungarinnen einfach zu stark. 12.11.2026 | 1:12 min

In der Vierergruppe müssen die Deutschen unter die besten beiden Teams kommen, um das Ticket für die EM in Belgien, Finnland, Litauen und Schweden (16. bis 27. Juni 2027) zu lösen. Die Entscheidung fällt bei den Rückspielen im Februar, wenn das Lange-Team zunächst in Ungarn (10.) antritt, bevor zwei Heimspiele gegen Dänemark (13.) und Portugal (16.) folgen.

DBB-Team wird Favoritenrolle gerecht

Nach ihrem kurzfristigen Ausfall wegen muskulärer Probleme in Dänemark hatte Kapitänin Fiebich die Reise nach Portugal zwar angetreten, griff aber erneut nicht ins Spielgeschehen ein. Anders als noch in Dänemark gelang es dem DBB-Team diesmal bereits im ersten Viertel, seine Favoritenrolle auszuspielen.

Vor allem die WNBA-Spielerinnen Luisa Geiselsöder (13 Punkte, sechs Rebounds) und Bühner mit einem Double-Double (zehn Rebounds) spielten unter dem Korb ihre körperliche Überlegenheit aus, während Emma Eichmeyer (14 Punkte) mit unwiderstehlichen Drives zum Korb und fleißiger Defensivarbeit das deutsche Spiel ankurbelte.

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Quelle: SID, dpa