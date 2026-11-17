Tennis - ATP Finals:Zweites Spiel, zweiter Sieg: Zverev mit starkem Auftritt
Weltranglistenplatz eins scheint Alexander Zverev zu beflügeln. Bei den ATP Finals besiegt er auch Ben Shelton und unterstreicht seine Titelambitionen.
Alexander Zverev hat bei den ATP Finals nach der nächsten Glanzleistung vorzeitig das Halbfinale erreicht. Der Weltranglistenerste aus Hamburg gewann die Neuauflage des US-Open-Endspiels gegen seinen Lieblingsgegner Ben Shelton (USA) dank seiner gewohnten Aufschlagstärke mit 6:2, 7:6 (7:4) und machte mit seinem zweiten Sieg im zweiten Spiel einen großen Schritt Richtung Gruppensieg.
Im abschließenden Gruppenspiel trifft Zverev am Donnerstag auf Arthur Fils aus Frankreich. Für den deutschen Ausnahmespieler ist es der insgesamt fünfte Einzug in die Vorschlussrunde bei den ATP Finals.
Woltemade zu Gast auf der Tribüne
Mit einer abgezockten Vorstellung baute Zverev seine makellose Bilanz gegen Shelton auf sieben Siege aus, der US-Amerikaner verpasste eine Revanche für das verlorene Finale von New York deutlich.
Vor den Augen von Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade wies Zverev zwei Tage nach dem gelungenen Auftakt gegen den Spanier Rafael Jódar erneut seine Titelform nach - und zeigte einmal mehr, dass ihm Linkshänder einfach liegen: Von den letzten 50 Spielen gegen Linkshänder hat der 29-Jährige nun 49 gewonnen.
Zverev kann sein großartiges Jahr krönen
Zverev hat den prestigeträchtigen Saisonabschluss der acht Jahresbesten bereits 2018 und 2021 gewonnen, in der Inalpi Arena will er sein Traumjahr auf der ATP-Tour mit zwei Grand-Slam-Turnier-Titeln in Paris und New York nun mit dem inoffiziellen Weltmeistertitel krönen. In Abwesenheit des verletzten Vorjahressiegers Jannik Sinner (Italien) ist er neben dem Spanier Carlos Alcaraz Topfavorit auf den Titel.
Zverev, der im Anschluss an die ATP Finals mit dem deutschen Team beim Davis Cup in Bologna triumphieren will, hatte am Vorabend die riesige Silbertrophäe für die Nummer eins der Welt zum Jahresende erhalten. Er sprach vom "größten Erfolg" seiner Karriere und stellte sich mit seiner Familie inklusive Hunden für ein Gruppenfoto auf.
Shelton wird von Zverev dominiert
Gegen Shelton sah die Familie um Trainer Alexander senior aus der Box dann einen starken Start von Zverev, der dem US-Amerikaner umgehend den Aufschlag abnahm und bei eigenem Service gewohnt dominant agierte. Wenn Shelton mal kurz am Break schnupperte, machte Zverev die Hoffnung mit starken ersten Aufschlägen wieder zunichte. Ansonsten blieb die Partie auf mäßigem Niveau, Shelton kam nicht an sein Leistungslimit heran.
Im zweiten Satz agierten beide Profis zunächst auf Augenhöhe und boten bei eigenem Aufschlag nichts an. Im Tiebreak behielt Zverev dann die Nerven.
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