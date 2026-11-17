ATP Finals:Pütz und Krawietz fegen Gegner vom Platz
von Kathrin Bräuer
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Das deutsche Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz ist mit einem Statement-Sieg in die ATP Finals gestartet. In weniger als 60 Minuten besiegten sie Christian Harrison und Neal Skupski mit 6:1, 6:3.
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