ATP Finals : Pütz und Krawietz fegen Gegner vom Platz

von Kathrin Bräuer 17.11.2026 | 14:43 |

Das deutsche Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz ist mit einem Statement-Sieg in die ATP Finals gestartet. In weniger als 60 Minuten besiegten sie Christian Harrison und Neal Skupski mit 6:1, 6:3.