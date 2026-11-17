Philippe Diallo soll als Kandidat der UEFA den umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino zu Fall bringen. Wer ist der Mann? Und wie stehen seine Chancen bei der Wahl im März?

Philippe Diallo Quelle: AFP

Kurz vor Ablauf der Bewerbungsfrist für die Wahl des Präsidenten der FIFA hat sich der europäische Fußballverband UEFA doch noch auf einen Kandidaten geeinigt. Der französische Verbandschef Philippe Diallo geht bei der Wahl im März 2027 gegen Gianni Infantino ins Rennen.

Wer ist Philippe Diallo?

Diallo ist 63 Jahre alt und seit 2023 Präsident des französischen Verbandes FFF sowie Mitglied im UEFA-Exekutivkomitee. Der Sohn des früheren französischen Boxmeisters und Olympiateilnehmers Souleymane Diallo studierte Jura. 2003 trat er erstmals als Richter in der Streitschlichtungskammer der FIFA auf, kennt den Weltverband also bestens. Vor seinem Aufstieg zum Präsidenten war Diallo zwei Jahre Schatzmeister bei der FFF.

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Wieso hat sich die UEFA auf Diallo festgelegt?

Vor allem gingen der UEFA allmählich Zeit und Optionen aus. Lange hatte die UEFA auf eine Kandidatur von FIFA-Direktor Arsène Wenger (77) gehofft. Der frühere Erfolgstrainer des FC Arsenal hatte aber nach langem Überlegen von einer Kandidatur Abstand genommen.

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Wie stehen Diallos Chancen gegen Infantino?

Infantino hat seine Machtbasis vor der Wahl im März 2027 gefestigt und genießt in weiten Teilen der Funktionärswelt unverändert große Unterstützung. Die UEFA wird in Diallo nun einen "Anti-Infantino" bewerben.

Es wartet aber noch viel Lobby-Arbeit vor der Wahl - hier hat Infantino einen klaren Vorsprung. Der amtierende Machthaber tourte in diesem Jahr um die Welt und lockte nach den Skandalen wie dem gescheiterten Investoren-Deal viele Verbände mit dem Versprechen üppiger Geldausschüttungen wieder auf seine Seite.

Wie zuversichtlich ist die UEFA?

Anscheinend sehr. DFB-Präsident Bernd Neuendorf jedenfalls gab sich am Montag optimistisch. Er sei "sehr zuversichtlich, dass er eine Mehrheit hinter sich versammeln kann", sagte Neuendorf am Rande des Nations-League-Spiels der Nationalmannschaft in Berlin.

Auch auf anderen Kontinenten, glaubt Neuendorf, werde die Lage nach Diallos Kandidatur nun "nochmal neu bewertet". Spannend könnte etwa die Stellung des afrikanischen Verbandes (CAF) werden: Diallo hat familiäre Wurzeln im Senegal.

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Muss sich Infantino Sorgen machen?

Ja - nicht nur wegen der Wahl. Die UEFA will Infantino vor Gericht zerren. Die Drohkulisse einer Strafanzeige in der Schweiz steht im Raum. Der Vorwurf: "Kriminelle Misswirtschaft". In den USA kämpfen die Europäer darum, relevante Unterlagen im Zusammenhang mit Infantinos gescheitertem WM-Investorendeal zu erhalten.

Diese könnten als Beweismittel verwendet werden. Durch den Erfolg der Demokraten bei den Midterm-Wahlen in den USA könnte dazu Infantinos Anbiederung an Präsident Donald Trump nochmals Thema dort werden.

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Quelle: SID