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Gianni Infantino - Aktuelle Nachrichten zum FIFA-Präsidenten

Gianni Infantino

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Gianni Infantino steht seit 2016 an der Spitze des Fußball-Weltverbands FIFA und gilt als einer der mächtigsten Funktionäre im Weltfußball. Vor seiner Wahl zum FIFA-Präsidenten war er Generalsekretär der UEFA. Hintergründe und Nachrichten zu Gianni Infantino.

Aktuelle Nachrichten zu Gianni Infantino

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  15. Trotz heftiger Kritik an den jüngsten Investorenplänen bleibt Gianni Infantino (m) Präsident des Weltfussballverbands FIFA.

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    von Christian Schneider
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  16. Trotz heftiger Kritik an den jüngsten Investorenplänen bleibt Gianni Infantino (m) Präsident des Weltfussballverbands FIFA.

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Kritik an Infantino

Gianni Infantino stand während seiner FIFA-Präsidentschaft wiederholt in der Kritik. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, Entscheidungsprozesse intransparent zu gestalten. Kritik gab es zudem an Entscheidungen rund um WM-Vergaben, an seiner Nähe zu autoritären Machthabern sowie an seinem engen Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump.

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Biographie

Gianni Infantino wurde am 23. März 1970 geboren und wuchs als Kind italienischer Gastarbeiter in der Schweiz auf. Vor seiner Zeit bei der UEFA war er Generalsekretär des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES) an der Universität Neuenburg und beriet verschiedene nationale und internationale Fußballorganisationen.

Im August 2000 begann Infantino bei der UEFA zu arbeiten und übernahm dort im Laufe der Jahre verschiedene Ämter, ab 2009 das des UEFA-Generalsekretärs. Im Februar 2016 wurde er zum Präsidenten des Weltfußballverbandes FIFA gewählt. Infantino besitzt die schweizerische, die italienische und die libanesische Staatsbürgerschaft. Er ist mit Leena Al Ashqar verheiratet. Das Paar hat vier Kinder.

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