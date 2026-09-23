Gianni Infantino wurde am 23. März 1970 geboren und wuchs als Kind italienischer Gastarbeiter in der Schweiz
auf. Vor seiner Zeit bei der UEFA war er Generalsekretär des Internationalen Zentrums für Sportstudien (CIES) an der Universität Neuenburg und beriet verschiedene nationale und internationale Fußballorganisationen.
Im August 2000 begann Infantino bei der UEFA zu arbeiten und übernahm dort im Laufe der Jahre verschiedene Ämter, ab 2009 das des UEFA-Generalsekretärs. Im Februar 2016 wurde er zum Präsidenten des Weltfußballverbandes FIFA gewählt. Infantino besitzt die schweizerische, die italienische und die libanesische Staatsbürgerschaft. Er ist mit Leena Al Ashqar verheiratet. Das Paar hat vier Kinder.