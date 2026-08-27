Nach umstrittenen Investorenplänen : Infantino unter Druck: UEFA bereitet Strafanzeige vor

27.08.2026 | 20:19 |

Die UEFA will den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino verklagen. Wegen des WM-Investorendeals bereitet sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor.