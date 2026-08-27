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Infantino unter Druck: UEFA bereitet Strafanzeige vor

Nach umstrittenen Investorenplänen:Infantino unter Druck: UEFA bereitet Strafanzeige vor

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ZDF-Moderatorin Katja Streso bei einer Wortmeldung über Gianni Infantino.

Die UEFA will den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino verklagen. Wegen des WM-Investorendeals bereitet sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungetreuen Geschäftsbesorgung vor.

Quelle: ZDF

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