Fußball-EM - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Fußball-Europameisterschaft

Die Fußball-Europameisterschaft wird alle vier Jahre von der UEFA veranstaltet. Bei dem Turnier treten die besten Nationalmannschaften Europas gegeneinander an. Seit der ersten Austragung 1960 hat sich das Turnier zu einem der wichtigsten Fußballwettbewerbe der Welt entwickelt. Die EM 2024 fand in Deutschland statt. 2028 sind Großbritannien und Irland die Gastgeber für die Europameisterschaft. ZDFheute informiert zur Fußball-EM aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.