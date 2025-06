Christian Wück ist gar nicht groß in Sorge, dass die deutschen Fußballerinnen derzeit zu viel Müßiggang betreiben. "Die Spielerinnen sollen mal komplett abschalten", sagt der Bundestrainer: "Die verlieren nicht so viel von ihrer Athletik, wenn sie mal eine Woche am Strand liegen." Doch nicht bei jeder ist es mit Entspannung vor der Frauen-EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli) weit her.