Russische Sportler dürfen zum Teil wieder im Wintersport antreten. Doch Verbandsregeln und verweigerte Visa erschweren die Rückkehr.

Russlands Julia Pleshkova beim Weltcup in Garmisch-Partenkirchen 2022. Die Rückkehr russischer Sportlerinnen und Sportler ist durch das umstrittene CAS-Urteil nicht automatisch gesetzt. Quelle: IMAGO / GEPA pictures

Andreas Schlütter versucht, die umstrittene Rückkehr russischer Sportler in den Wintersport ganz pragmatisch zu sehen. "Konkurrenz belebt das Geschäft", sagte der Sprecher des Vorstands des Deutschen Skiverbands (DSV) jüngst in einer Online-Medienrunde.

Diese Meinung teilen aber längst nicht alle in der Schnee- und Eissportszene. Die Regeln in unterschiedlichen Wintersport-Weltverbänden unterscheiden sich teils komplett. Dazu haben diverse Länder angekündigt, russischen Sportler*innen keine Visa für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen zu erteilen. Die maximale Konfusion ist perfekt.

Selbst die Bundesregierung hat sich in die Debatte um Russlands mögliche Wiederaufnahme bei der Eishockey-WM eingeschaltet. Frank Lutz, DEB-Vorsitzender, nimmt zur Causa Stellung. 08.11.2026 | 5:40 min

Kanada verweigert russischen Eishockey-Junioren die Einreise

Prominentestes Beispiel dafür ist Eishockey. Kanada wird trotz einer juristischen Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs CAS über die Wiederzulassung Russlands in diesem Sport das Team nicht zur Junioren-WM im Dezember einreisen lassen. Das bestätigte der internationale Eishockey-Verband IIHF am Sonntag.

"Man kann nicht ukrainische Städte bombardieren und dann seine Junioren nach Alberta schicken, damit sie Eishockey spielen", sagte Kanadas Premierminister Mark Carney.

Es wird keine russischen oder belarussischen Mannschaften bei der Junioren-Weltmeisterschaft geben. Weder unter ihren Flaggen noch unter irgendwelchen anderen Flaggen. Punkt. „ Mark Carney, Kanadas Premierminister

Russlands Verband droht mit Schadenersatz-Forderungen

Russlands Eishockey-Verband hat inzwischen mit Schadenersatz-Forderungen gedroht, sollten Mannschaften des Landes nicht bei internationalen Wettbewerben starten dürfen. Die Ankündigung gilt auch für die 2027 geplante Eishockey-WM in Deutschland.

Denn weil mehrere Länder erklärt haben, bei den Titelkämpfen nicht gegen Russland antreten zu wollen, sei die Durchführung mit einer Teilnahme Russlands "faktisch nicht möglich", teilte die Bundesregierung mit. Ein Ausweg aus dem Dilemma ist derzeit nicht absehbar.

FIS erlaubt neutrale Athleten - Einreisehürden für russische Sportler

Auch beim Internationalen Ski- und Snowboard-Verband FIS ist die Lage maximal unklar. Zwar hat die FIS russischen und belarussischen Sportler*innen den Start beispielsweise beim Ski alpin, Skispringen, Skilanglauf, Snowboard oder Freeski unter strengen Auflagen als sogenannte neutrale Athleten (AIN) erlaubt, doch faktisch wird ihnen der Start bei vielen Weltcups und möglicherweise auch der Weltmeisterschaft wohl verwehrt bleiben.

Das IOC hat die Sanktionen gegen das NOK Russlands vorläufig aufgehoben. Damit ist der Weg zur Rückkehr in den Weltsport geebnet. 07.07.2026 | 0:40 min

Vor allem nord- und osteuropäische Länder wie Norwegen, Schweden, Finnland, Estland oder Polen haben angekündigt, keine Visa für Sportler aus Putins Einflusssphäre auszustellen. Russlands Skispringer haben deshalb schon angekündigt, die ersten Weltcups in Lillehammer/Norwegen, Ruka/Finnland und Wisla/Polen auszulassen.

Eine Teilnahme von russischen Sportler*innen bei der Nordischen Ski-WM im schwedischen Falun im kommenden Jahr scheint derzeit ausgeschlossen.

Im Rodeln, Bob, Skeleton, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf oder Shorttrack dürfen russische SportlerInnen nur als neutrale Athleten antreten, wenn sie denn einreisen dürfen. Aber auch hier gibt es nochmal Einschränkungen: Bei der IBSF dürfen zugelassene russische Neutrale ausschließlich im Skeleton und Monobob starten. Im Rodeln sind Doppelsitzer-, Staffel- und Mixed-Team-Wettbewerbe auch für russische Neutrale ausgeschlossen.

Breiter Widerstand mit Boykott-Ankündigungen regt sich bei vielen Ländern gegen eine Teilnahme Russlands an der Eishockey-WM 2027 in Deutschland. ZDF-Redakteur Konstantin Klostermann ordnet ein. 04.11.2026 | 2:56 min

Im Biathlon bleibt das Startverbot bestehen

Komplett gegensätzlich agiert die Internationale Biathlon-Union IBU:

Eine substanzielle Veränderung in der Situation im Krieg Russlands gegen die Ukraine ist nicht zu sehen. Deshalb bleibt der Kongress-Entscheid von 2022 ohne Veränderungen in Kraft. „ Christian Winkler, IBU-Kommunikationsdirektor

Sprich: Es dürfen überhaupt keine russischen Sportler*innen in der Kombination aus Skilanglauf und Schießen starten, auch nicht unter neutraler Flagge. Russland ficht dieses konsequente Startverbot vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS an, eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

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