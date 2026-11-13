Russlands Eishockey-Verband droht Deutschland bei einem Ausschluss von der Weltmeisterschaft mit Schadenersatz. Putin erhebt Vorwürfe.

Zankapfel Eishockey-WM: Deutschland wehrt sich gegen die Teilnahme russischer Spieler bei der Heim-WM 2027. Quelle: imago images | M.i.S.

Russlands Eishockey-Verband droht Gastgeber Deutschland vor der Weltmeisterschaft 2027 mit Schadenersatz. Bei der IIHF-Ethikkommission habe der Verband bereits Beschwerde gegen Verbände eingelegt, die Spiele gegen Russland boykottieren wollen, sagte Russlands Verbandschef Wladislaw Tretjak laut der Nachrichtenagentur "Tass". Auch Kremlchef Wladimir Putin äußert Vorwürfe.

Hintergrund ist die hitzige Debatte um die Wiederzulassung von Russlands Eishockey-Teams durch den Internationalen Sportgerichtshof CAS und die darauf folgenden Boykottdrohungen mehrerer Länder.

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Kanada hatte als Gastgeber der U20-WM angekündigt, Russlands Auswahl keine Visa zu erteilen. In Deutschland, wo 2027 die Männer-Weltmeisterschaft stattfinden soll, hatte die Bundesregierung erklärt, eine Ausrichtung der WM sei bei einer Teilnahme Russlands "faktisch nicht möglich". Mehrere Länder um Weltmeister Finnland wollen nicht gegen russische Mannschaften antreten.

Russischer Verband will Entschädigung fordern

Verbandschef Tretjak konterte nun nach einer Sitzung mit Kremlchef Putin und weiteren Sportfunktionären:

Sollten Kanada und Deutschland sich weigern, die russische Mannschaft zuzulassen, werden wir eine Entschädigung fordern. „ Russlands Verbandschef Wladislaw Tretjak

Außerdem solle der russische Verband auf eine Verlegung der Wettkämpfe drängen und Sanktionen gegen die Veranstalter verhängen, so Tretjak weiter.

Putin wirft Gegenseite Rechtsmissachtung vor

Auch Russlands Präsident Putin erklärte, mithilfe der Sportjustiz die Teilnahme russischer Sportler an internationalen Wettbewerben durchsetzen zu wollen. "Wir müssen diesen juristischen Weg konsequent weiterverfolgen und die getroffenen Entscheidungen - auch die des Internationalen Sportgerichtshofs - wahren."

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"Denn die Gegenseite ignoriert in diesem Bereich das Rechtssystem und missachtet faktisch sämtliche Grundsätze der Olympischen Charta", sagte Putin laut "Tass".

Eishockey-WM: DEB warnt vor wirtschaftlichem Risiko

Der Deutsche Eishockeybund hatte bereits eine schnelle Klärung der heiklen Frage durch die IIHF angemahnt. "Wir verstehen, dass eine Lösung nicht von heute auf morgen vom Himmel fallen kann. Aber sie noch über mehrere Wochen hinzuziehen, ist für uns nicht vorstellbar", sagte der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz.

Für den WM-Gastgeber stellen die Wiederzulassung Russlands und die möglichen Konsequenzen für das Turnier dem DEB-Chef zufolge ein "signifikantes wirtschaftliches Risiko" dar.

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Quelle: dpa