Welt-Skiverband FIS in Finanznot: Jährliche WM als Ausweg?

Der Welt-Skiverband FIS kämpft nach der Ära des abgewählten Präsidenten Johan Eliasch mit Finanzproblemen. Der neue Chef Alexander Ospelt will sie mit neuen Ideen bekämpfen.

Ist eine jährliche WM der Ausweg für den Wintersport?

Der neue FIS-Präsident Alexander Ospelt steht vor großen Herausforderungen. Quelle: action press | Teyssot

Alexander Ospelt ist um seine neue Position als Präsident des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS wahrlich nicht zu beneiden. Am 11. Juni 2026 kam der Liechtensteiner nach einer dramatischen Kampfabstimmung (65:64) gegen den alten Chef Johan Eliasch an die Macht.

Nur ein paar Wochen später strich das Internationale Olympische Komitee (IOC) die Nordische Kombination aus dem Programm für die Winterspiele 2030 in Frankreich. Eine krachende Ohrfeige für den neuen Boss, für die allerdings Vorgänger Eliasch verantwortlich gemacht wird.

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Großes Defizit: "Müssen überall besser werden"

"Ich bin einfach zu spät gekommen. Wir wollen die Nordische Kombination zurück ins Olympia-Programm bringen", erklärte Ospelt jüngst beim Forum Nordicum im tschechischen Nove Mesto:

Wir müssen als FIS einfach überall besser werden. „ Alexander Ospelt, FIS-Präsident

Das gilt ganz besonders auch beim Thema Finanzen. Eine erste Analyse nach der Macht-Übernahme ergab ein strukturelles Defizit von knapp 20 Millionen Schweizer Franken pro Jahr (rund 21,7 Millionen Euro), wenn weiter so gewirtschaftet wird.

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Das Eigenkapital der FIS sank zwischen 2021 und 2025 von 81 auf 43 Millionen Schweizer Franken (rund 46,6 Millionen Euro). Das bedeutet, dass die einst so reichen "Macher" des Wintersports auf die Pleite zusteuern, wenn alles so weiterläuft wie bisher.

FIS-Präsident: "Alles auf den Prüfstand"

Ospelt hat deshalb angekündigt, dass in der FIS "alles auf den Prüfstand" gestellt wird. Mit Finanzen kennt sich der Rechtsanwalt aus, schließlich betreibt seine Familie eine der größten Pizza-Firmen in Europa. Wobei Wirtschafts-Expertise keine Garantie für den Erfolg ist: Schließlich war Vorgänger und Multimillionär Eliasch, dem die Misswirtschaft in der FIS angekreidet wird, jahrelang CEO des Sportartikel-Riesen Head.

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Ospelts Ansatz ist nun in erster Linie, die Einnahmen des Weltverbandes und der gesamten Wintersport-Szene zu erhöhen. Die FIS prüft zusätzliche Weltmeisterschaften in geraden Jahren ohne Olympische Winterspiele, erstmals 2032. Diese Titelkämpfe finden bisher nur alle zwei Jahre statt - das nächste Mal 2027 und 2029.

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Ospelt: "Wir brauchen mehr große Partys"

"Wir brauchen mehr große Partys. Wenn wir gute Events haben, kommen auch die Zuschauer zurück", glaubt Ospelt. Dazu will er beispielsweise die Alpin-WM zeitlich kompakter in höchstens zehn Tagen statt bisher zwei Wochen abwickeln, weil die Wochentage unattraktiv für Veranstalter und Zuschauer sind. Ospelt wollte dieses Projekt schon 2028 umsetzen - Andorra hatte sich beispielsweise für die Alpin-WM beworben.

Weil die Zeit bis dahin zu knapp und der Widerstand der großen nationalen Verbände zu groß war, visiert der FIS-Präsident wegen der 2030 stattfindenden Olympischen Winterspiele nun 2032 für die Premiere seiner WM-Idee an. Große Wintersport-Nationen wie Österreich, die Schweiz oder Deutschland bleiben jedoch skeptisch.

Wir sind nicht begeistert von der Idee. Das ist aus unserer Sicht nicht das Mittel, die wirtschaftliche Schieflage zu beseitigen. „ Wolfgang Maier, Sportvorstand im Deutschen Skiverband (DSV)

Es habe Gespräche mit dem Biathlon- und Eishockey-Weltverband gegeben. Im Eishockey werden jährlich Weltmeisterschaften ausgetragen; im Biathlon finden sie in nichtolympischen Jahren statt. Insgesamt gelte in Zeiten allgemeiner wirtschaftlicher Probleme und mit Blick auf die Kosten von etwa 40 Millionen Schweizer Franken für eine Alpin-Ski-WM eher die Devise: "Willst du was gelten, mache dich selten."

Ospelt sieht "generelle Solidarität"

Ospelt verweist dagegen auch auf die positiven Wirkungen für die Athleten, wenn es mehr Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften gäbe: "Sie können ihren Werbewert vervielfachen und das hilft auch dem Sport insgesamt."

Trotz aller sachlichen Differenzen über den richtigen Weg aus der Krise spürt der neue FIS-Chef eine "generelle Solidarität von den nationalen Verbänden". Derzeit werde daran gearbeitet, viele kleine in der Eliasch-Zeit ausgehandelte bilaterale TV-Verträge neu zu verhandeln. Auch hier das Ziel: mehr Schlagkraft und mehr Geld generieren. Ospelt wird daran gemessen werden, ob es ihm gelingt, die Finanzprobleme der FIS zu bekämpfen - und die Nordische Kombination zurück ins Olympia-Programm zu bringen.

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