Die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer verspricht Spannung pur. Wer wen herausfordert und wo man genauer hinschauen sollte, lesen Sie hier.

Skirennläuferin Emma Aicher ist in dieser Saison eine ernstzunehmende Anwärterin auf den Gewinn des Gesamtweltcups. Quelle: AP | Luciano Bisi

Es ist wieder so weit, am Wochenende starten die alpinen Skifahrer in die neue Weltcup-Saison. Los geht es am Samstag auf dem Rettenbachgletscher in Sölden (Österreich) mit dem Riesenslalom der Frauen. Am Sonntag folgt dann der Riesenslalom der Männer (beide Rennen in der ARD).

Das sind die Favoriten bei den Frauen

Mit drei olympischen Goldmedaillen, acht WM-Titeln, 110 Weltcup-Siegen ist Mikaela Shiffrin das Maß aller Dinge. In dieser Saison peilt sie den siebten Gesamtweltcup-Sieg an. Die 31-Jährige will allerdings weniger Slalom und dafür mehr Riesenslalom und Super-G fahren. Durch diesen geänderten Fokus wird das Rennen um den Gesamtweltcup etwas offener gestaltet.

Auftakt zum alpinen Ski-Weltcup: Die deutsche Skirennläuferin Emma Aicher gilt als Mitfavoritin auf den Gesamtweltcup. 21.10.2026 | 2:08 min

Neben der deutschen Aufsteigerin Emma Aicher kann Shiffrin Camille Rast gefährlich werden. Die Schweizerin hatte in der Vorsaison Platz drei im Gesamtweltcup belegt.

Während der Rückkehrtermin von Italiens Federica Brignone nach einer weiteren Operation offen ist, hat die Neuseeländerin Alice Robinson ihre Vorbereitung auf die Speed-Disziplinen ausgeweitet. Der Riesenslalom bleibt nach eigener Aussage aber ihr Schwerpunkt.

Das sind die Saisonhöhepunkte bei den Frauen In Flachau (Österreich) findet am 5. Januar 2027 der prestigeträchtige Nachtslalom der Frauen statt. Die spektakulären Speed-Rennen auf der Olympia-Strecke "Olimpia delle Tofane" sind für den 15. bis 17. Januar 2027 in Cortina d’Ampezzo (Italien) angesetzt: Zwei Abfahrten und ein Super-G.



Das große Saisonfinale, bei dem die Kristallkugeln vergeben werden, findet vom 18. bis 25. März 2027 im Bundesstaat Idaho in den USA statt.

Das sind die Favoriten bei den Männern

Der größte Favorit bei den Männern ist Marco Odermatt. Fünf Gesamtweltcup-Siege stehen für ihn zu Buche. Gefährlich werden kann Odermatt Lucas Pinheiro Braathen. Der für Brasilien startende Technik-Spezialist hat dem Schweizer in der Vorsaison bereits die kleine Kristallkugel im Riesenslalom abgenommen und landete auf Platz zwei im Gesamtweltcup.

Ebenfalls ein ernstzunehmender Konkurrent ist der Norweger Atle Lie McGrath. Nach einer starken Vorsaison mit Platz drei im Gesamtweltcup gehört er dank seiner Vielseitigkeit im Slalom und Riesenslalom zu den konstantesten Punktejägern. Im Speed-Bereich gehören vor allem der Schweizer Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen und Giovanni Franzoni (Italien) zu den Konkurrenten.

Das sind die Saison-Höhepunkte bei den Männern Der Höhepunkt der Saison 2026/27 ist die Alpine Ski-WM 2027 in Crans-Montana (Schweiz), die vom 1. bis 14. Februar 2027 ausgetragen wird.



Ein weiteres Highlight ist das legendäre Hahnenkamm-Rennen auf der "Streif" in Kitzbühel (Abfahrt) und am Ganslernhang (Slalom) vom 22. bis 24. Januar.



In Wengen (Schweiz) finden die Lauberhorn-Rennen (längste Abfahrt im alpinen Weltcup und Slalom) vom 15. bis 17. Januar statt.

Leistungsträgerinnen im DSV-Team

Nach einem sensationellen Platz zwei in der Gesamtwertung in der Vorsaison kämpft Emma Aicher bei den deutschen Ski-Frauen wieder um die große Kristallkugel. Als Allrounderin hat sie in fast allen Disziplinen Podest-Chancen.

Im Slalom gehört Lena Dürr konstant zur Weltspitze und ist neben Shiffrin eine der beständigsten Fahrerinnen im Stangenwald. In den schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G bleibt Kira Weidle-Winkelmann eine wichtige deutsche Kraft.

Emma Aicher hat bei der Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn und Sofia Goggia die Show gestohlen und feierte den dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere. 13.12.2025 | 0:25 min

Leistungsträger bei den DSV-Männern

Für die deutschen Skirennfahrer bringt die Saison 2026/27 erhebliche personelle Veränderungen mit sich. Nach den Karriereenden der langjährigen Speed-Säulen Thomas Dreßen, Josef Ferstl sowie im Frühjahr 2026 auch von Andreas Sander und Romed Baumann befindet sich das Männer-Team in einem Generationenwechsel.

Die Gejagten: Mikaela Shiffrin und Marco Odermatt. Quelle: Imago

Slalom-Spezialist Linus Straßer legt seinen Fokus nach durchwachsener Vorsaison ganz klar auf die Slalomklassiker im Januar und die WM im Februar. Alexander Schmid ist nach seinem Knöchelbruch Anfang 2026 wieder fit und führt die deutsche Riesenslalom-Riege beim traditionellen Auftakt in Sölden an.

Die Hoffnungen in der Abfahrt und im Super-G ruhen vor allem auf jüngeren Athleten wie Luis Vogt und Simon Jocher, die nun den nächsten Schritt in die erweiterte Weltklasse machen müssen.

Emma Aicher hat bei der Abfahrt in St. Moritz den beiden Speed-Königinnen Lindsey Vonn und Sofia Goggia die Show gestohlen und feierte den dritten Weltcup-Sieg ihrer Karriere. 13.12.2025 | 0:25 min

Was ist neu in dieser Saison?

Für 2026/27 sind 43 Männer- (zuvor 38) und 40 Frauenrennen (zuvor 37) vorgesehen. Als wesentliches Planungsziel nennt die FIS eine ausgewogene Verteilung von Speed- und Technikrennen.

Außerdem stehen neue Stationen im Rennkalender: Dachstein West/Gosau in Österreich feiert seine Premiere. Zudem kehren traditionsreiche Olympia-Schauplätze wie Bormio und Cortina d’Ampezzo regulär in das Programm zurück. Das Saisonfinale wird im US-amerikanischen Sun Valley (Idaho) ausgetragen.

Wintersport im ZDF Das ZDF begleitet die Saison vom 20. November 2026 bis zum 25. März 2027 mit einem umfangreichen Programm- und Livestream-Angebot im TV, auf sportstudio.de und im ZDF-Streaming-Portal.



Im Ski Alpin führt im Zweiten Amelie Stiefvatter als Moderatorin durch die Saison. Marco Büchel ist wieder als Experte dabei. Die Wettbewerbe der Männer kommentiert Fabian Meseberg, die der Frauen Julius Hilfenhaus. Männer-Rennen live im ZDF 22. November: Gurgl/Österreich

3. bis 6. Dezember: Beaver Creek/USA

28. und 29. Dezember: Bormio/Italien

2. und 3. Januar 2027: Kranjska Gora/Slowenien

15. bis 17. Januar 2027: Wengen/Schweiz

30. Januar 2027: Chamonix/Frankreich

1. bis 7. Februar 2027: Crans Montana/Schweiz (WM)

20. und 21. Februar 2027: Garmisch-Partenkirchen

5. bis 7. März 2027: Kvitfjell/Norwegen

20. und 21. März 2027: Sun Valley/USA

24. und 25. März 2027: Sun Valley/USA Frauen-Rennen live im ZDF 21. November: Gurgl/Österreich

5. und 6. Dezember: Tremblant/Kanada

28. und 29. Dezember: Gosau/Schweiz

15. bis 17. Januar 2027: Cortina/Italien

29. und 30. Januar 2027: Kranjska Gora/Slowenien

1. bis 6. Februar 2027: Crans Montana/Schweiz (WM)

20. und 21. Februar 2027: Lenzerheide/Schweiz

6. und 7. März 2027: Soldeu/Andorra

20. und 21. März 2027: Sun Valley/USA

23. und 25. März 2027: Sun Valley/USA

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF, FIS, sid