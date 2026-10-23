Emma Aicher - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Shiffrin gewinnt Kristallkugel :Emma Aicher - eine Niederlage als Ansage
von Elisabeth Schlammerl
mit Video8:38
Emma Aicher
Emma Aicher ist eine deutsche alpine Skirennläuferin mit schwedischen Wurzeln. Neben dem Slalom und Riesenslalom geht sie auch in den Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt an den Start. Aicher gewann bei den Olympischen Winterspielen 2022 und 2026 insgesamt drei Silbermedaillen, darunter eine in der Abfahrt. In der Saison 2025/26 wurde sie Zweite im Gesamtweltcup. ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.
Aktuelle Nachrichten zu Emma Aicher
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- FAQ
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Biografie
Emma Aicher wurde 2003 in Schweden geboren. Mit 17 Jahren zog sie Familie in die Schweiz und wechselte 2020 zum Deutschen Skiverband. Am 1. März 2025 feierte Aicher ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt in Kvitfjell. Nur 13 Tage später gewann sie ihren ersten Super-G-Weltcup in La Thuile. Mit diesen Erfolgen etablierte sie sich als eine der führenden deutschen Skirennläuferinnen.