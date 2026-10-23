  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Emma Aicher - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Emma Aicher (l.) und Mikaela Shiffrin

Shiffrin gewinnt Kristallkugel :Emma Aicher - eine Niederlage als Ansage

von Elisabeth Schlammerl
mit Video8:38

Emma Aicher

Emma Aicher ist eine deutsche alpine Skirennläuferin mit schwedischen Wurzeln. Neben dem Slalom und Riesenslalom geht sie auch in den Speed-Disziplinen Super-G und Abfahrt an den Start. Aicher gewann bei den Olympischen Winterspielen 2022 und 2026 insgesamt drei Silbermedaillen, darunter eine in der Abfahrt. In der Saison 2025/26 wurde sie Zweite im Gesamtweltcup. ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.

Aktuelle Nachrichten zu Emma Aicher

  1. Ski Alpin-Weltcup: Die deutsche Emma Aicher im Zielraum

    Weltcup-Auftakt: Riesenslaloms in Sölden:Emma Aicher: Cool bleiben und Shiffrin ärgern

    von Elisabeth Schlammerl
    mit Video2:08
  2. Emma Aicher (Deutschland) in Aktion.

    Saisonstart - Ski Alpin:Emma Aicher startet in die Mission Gesamtweltcup

    mit Video2:08
  3. Emma Aicher beim Finale des Alpinen Weltcups in Hafjell.

    Traditioneller Auftakt in Sölden:Emma Aicher: Ohne Druck zu neuen Höhen

    von Ella Poulhalec
    Video2:08
  4. Weltcup-Gesamtwertung 2026, v.l. Emma Aicher (Deutschland, 2. Platz), Gesamtsiegerin Mikaela Shiffrin (USA) mit grosser Kristallkugel

    Nach packendem Zweikampf:Shiffrin adelt Aicher nach Saisonfinale: "Glänzende Zukunft"

    mit Video2:53
  5. Emma Aicher (l.) und Mikaela Shiffrin

    Shiffrin gewinnt Kristallkugel :Emma Aicher - eine Niederlage als Ansage

    von Elisabeth Schlammerl
    mit Video8:38
  6. Emma Aicher am 25.03.2026

    Shiffrin gewinnt Gesamtweltcup:Furiose Aicher erst im Finale geschlagen

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video8:38
  7. Ski Alpin: Women's World Cup: Emma Aicher und Mikaela Shiffrin
    FAQ

    Wer gewinnt den Gesamtweltcup?:Duell Aicher - Shiffrin: Entscheidung fällt im letzten Rennen

    von Sabine Fledersbacher
    mit Video7:34
  8. Emma Aicher während des 1. Durchgangs im Slalom beim Weltcup

    Mini-Chance auf Gesamtweltcup gewahrt:Aicher fährt wieder auf das Podest

    mit Video7:34
  9. Emma Aicher beim Super-G der Frauen am 22.03.2026 in Kvitfjell, Norwegen.

    Kampf um Gesamtweltcup:Aicher verpasst große Aufholjagd - Shiffrin verneint Rücktritt

    mit Video7:57
  10. Emma Aicher (Deutschland) in Aktion.

    Ski Alpin in Kvitfjell:Aicher verpasst Abfahrts-Kugel - Gesamtweltcup noch möglich

    mit Video4:58
  11. Emma Aicher (Deutschland).

    Showdown beim Weltcup-Finale :Aichers lässige Jagd nach Kristall

    von Elisabeth Schlammerl
    mit Video0:43
  12. Emma Aicher (Deutschland) in Aktion.

    Beste Slalom-Platzierung:Aicher bleibt an Shiffrin dran

    mit Video0:43
  13. Emma Aicher im zweiten Lauf des Riesenslaloms der Frauen beim Audi FIS Ski World Cup 2025/26.

    Im Riesenslalom schneller als Shiffrin:Kampf um Gesamtweltcup: Aicher macht weiter Boden gut

  14. Emma Aicher im Zielbereich einer alpinen Skiweltcup-Abfahrt der Frauen.

    Kampf um Abfahrts-Weltcup:Emma Aicher muss wieder bangen

  15. Skirennläuferin Emma Aicher

    Rang zwei in Val di Fassa:Aicher macht großen Schritt Richtung Abfahrts-Kristallkugel

    mit Video4:58
  16. Emma Aicher beim SuperG der Damen am 01.03.2026 in Soldeu.

    Platz 2 im zweiten Super-G von Soldeu:Emma Aicher fährt nächsten Podestplatz ein

    von Manuel Bienefeld
    Video1:05

Biografie

Emma Aicher wurde 2003 in Schweden geboren. Mit 17 Jahren zog sie Familie in die Schweiz und wechselte 2020 zum Deutschen Skiverband. Am 1. März 2025 feierte Aicher ihren ersten Weltcupsieg in der Abfahrt in Kvitfjell. Nur 13 Tage später gewann sie ihren ersten Super-G-Weltcup in La Thuile. Mit diesen Erfolgen etablierte sie sich als eine der führenden deutschen Skirennläuferinnen.

Mehr zum Thema Ski Alpin in der Übersicht

Sportstudio: Ski alpin

Ski Alpin