Riesenslalom: Aicher rast zum Weltcup-Start in Sölden aufs Podest

Emma Aicher wurde beim ersten Weltcup-Sieg der Amerikanerin Paula Moltzan im Riesenslalom von Sölden Dritte. Damit erreichte sie ihr bestes Karriere-Ergebnis in dieser Disziplin.

DSV-Hoffnung Emma Aicher jubelt nach ihrem dritten Platz beim Skiweltcup in Sölden. Quelle: AP

Das deutsche Ski-Juwel Emma Aicher ist zum Auftakt der alpinen Ski-Saison auf das Podest gefahren. Die 22-Jährige wurde beim ersten Weltcup-Sieg der Amerikanerin Paula Moltzan im Riesenslalom von Sölden Dritte und erreichte so ihr bestes Karriere-Ergebnis in dieser Disziplin.

Emma Aicher konnte es selbst kaum glauben. "Sehr überraschend" fand sie es, dass sie zum Saison-Auftakt direkt auf das Podest gerast ist - und das m bislang wenig geliebten Riesenslalom. Auf dem wenig geliebten Rettenbachferner:

Mikaela Shiffrin fällt zurück

Zweite wurde die für Albanien startende Lara Colturi. US-Star Mikaela Shiffrin musste sich trotz Führung nach dem ersten Durchgang mit Rang sieben begnügen.

Emma Aicher gilt als Mitfavoritin auf den Gesamtweltcup. 21.10.2026 | 2:08 min

Emma Aicher jubelt ausgelassen

Nach einer famosen Vorsaison gilt Emma Aicher in diesem Winter als Anwärterin auf den Sieg im Gesamtweltcup. Der Riesenslalom ist ihre schwächste Disziplin. Ihr bislang bestes Ergebnis erreichte sie hier als Vierte im schwedischen Are im vergangenen März.

Mit dem starken dritten Platz in Sölden hat das deutsche Alpin-Juwel auch im neuen Winter gleich wieder ein Ausrufezeichen gesetzt - und die Jagd auf den Gesamtweltcup eröffnet.

Ihren ersten Weltcup-Sieg holte sich die Amerikanerin Paula Moltzan. US-Star Mikaela Shiffrin musste sich mit Rang sieben begnügen.

Aicher arbeitet sich im Finale vor

Es sei "cool zu fahren" gewesen, sagte Aicher nach dem zweiten Durchgang, in dem sie sich von Rang neun noch auf ihr erstes Riesenslalom-Podium der Karriere vorgearbeitet hatte. Nachdem sie die Ziellinie passiert hatte, jubelte sie ausgelassen. Weil ihre Zeit grün aufleuchtete und sie wusste, dass sie zumindest schon mal nicht mehr zurückfallen würde, erklärte sie hinterher.

Daran, dass es noch für das Treppchen reichen könnte, habe sie nicht geglaubt. Doch es reichte - auch, weil die zur Halbzeit in Führung liegende Shiffrin mit den schwieriger werdenden Bedingungen Probleme hatte. Umso bemerkenswerter war Aichers Auftritt beim Saisoneinstieg in Tirol, bei dem sie zur Halbzeit noch Neunte war.

Weltcup-Auftakt: Riesenslaloms in Sölden : Emma Aicher: Cool bleiben und Shiffrin ärgern Die deutschen Hoffnungen ruhen in der neuen Ski-Saison auf den starken Frauen um Emma Aicher. Aber auch die Männer haben aufgeholt und pirschen sich an die Weltspitze heran. von Elisabeth Schlammerl mit Video 2:08

Vorjahressiegerin Scheib stürzt

Shiffrin verpasste den 111. Weltcup-Sieg der Karriere. Die sechsmalige Gesamtweltcupsiegerin hatte angekündigt, diesen Winter weniger Rennen in ihrer Paradedisziplin Slalom zu bestreiten und ihren Fokus auf den Riesenslalom und den Super-G zu richten. Eine "Saison der Erkundung" nannte sie es.

Jagd auf Shiffrin und Odermatt : Alles Wichtige zur neuen Ski-Alpin-Saison Die Weltcup-Saison der alpinen Skirennfahrer verspricht Spannung pur. Wer wen herausfordert und wo man genauer hinschauen sollte, lesen Sie hier. mit Video 2:08 FAQ

Aichers Teamkollegin Lena Dürr fuhr in Tirol auf Platz 22. Kira Weidle-Winkelmann, deren Stärken in den Speed-Disziplinen liegen, belegte Rang 26. Die Österreicherin Julia Scheib, Vorjahressiegerin und beste Riesentorläuferin des vergangenen Winters, schied nach einem Sturz im ersten Durchgang aus.

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Quelle: dpa