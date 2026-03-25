Emma Aicher hält den Druck auf Mikaela Shiffrin im Duell um den Gesamtweltcup hoch. Nach dem 1. Lauf im Riesenslalom liegt sie auf Rang drei, Shiffrin fiel aus den Punkterängen.

Emma Aicher kann noch den alpinen Gesamtweltcup gewinnen. Quelle: Imago

Emma Aicher hält den Kampf um den Gesamtweltcup bis zum letztmöglichen Moment spannend. Nach dem ersten Lauf im Riesenslalom beim Weltcup-Finale im norwegischen Hafjell liegt die Deutsche, die noch nie in ihrer Karriere auf einem Riesenslalom-Weltcup-Podest stand, auf Rang drei - nur 26 Hunderstel hinter der führenden Athletin Valerie Grenier aus Kanada.

Aicher muss gewinnen - Shiffrin darf nicht punkten

Ihre Konkurrentin um die große Kristallkugel Mikaela Shiffrin zeigte einen schwachen ersten Lauf und ist nur auf dem 17. Zwischenrang. Punkte gibt es beim Weltcup-Finale nur für die ersten 15.

Die US-Amerikanerin lag vor dem letzten Rennen der Saison 85 Punkte vor Aicher. Damit die junge DSV-Athletin den Gesamtweltcup tatsächlich noch holt, muss sie den Riesenslalom im 2. Lauf gewinnen, während Shiffrin nicht punkten und also nicht in die Top 15 fahren darf. Die Entscheidung gibt es ab 12:30 Uhr live im ZDF und im Stream.

Der 1. Lauf beim Riesenslalom der Frauen beim Weltcup-Finale in Norwegen mit dem Duell Aicher - Shiffrin relive. Kommentator: Julius Hilfenhaus. Experte: Marco Büchel. 25.03.2026 | 50:19 min

Shiffrin mit Fehlern, Aicher stark

Die Olympiasiegerin aus Colorado legte im Duell mit Aicher mit der Startnummer sieben vor. Sie zeigte keine gute Fahrt. Die 31-Jährige ging nicht das größte Risiko, fuhr dazu im Mittelteil immer wieder zu nah an die Tore und kam so mit großen Rückstand ins Ziel.

Besser machte es Aicher. Außer im Mittelteil fuhr sie jeden Schwung auf Zug, baute wenig Rutschphasen ein und hat so weiter die Möglichkeit den ganz großen Coup noch zu schaffen.

Die zweite Deutsche Lena Dürr liegt nach Durchgang eins auf Zwischenrang 24. Kira Weidle-Winkelmann ist momentan auf Platz 19.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.