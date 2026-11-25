Im Weltcup ist Emma Aicher die letzte Allrounderin. Die Umstellung auf die einzelnen Disziplinen fällt ihr anders als der Konkurrenz nicht schwer – sie liebt die Abwechslung.

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An ihre neue Rolle muss sich Emma Aicher erst gewöhnen. Favoritin auf den Gesamtweltcup, davon mag sie gar nichts hören, sondern konzentriert sich lieber darauf, so gut wie möglich Ski zu fahren. Alles andere, sagt sie, könne sie ohnehin nicht beeinflussen.

Im vergangenen Jahr war es noch eine Überraschung gewesen, dass Aicher am Thron von Mikaela Shiffrin gekratzt hatte. Nur 87 Punkte fehlten auf die US-Amerikanerin - und die Entscheidung fiel auch erst im letzten Rennen der Saison.

Bei den Großen angekommen

"Hätte mir jemand gesagt, ich kann den Gesamtweltcup gewinnen, hätte ich gesagt, du spinnst", sagte Aicher in der fünfteiligen Dokumentation "Am Limit - Skistars hautnah". In der Serie ließen sich die besten Skirennläuferinnen und Skirennläufer durch die gesamte vergangene Weltcup-Saison begleiten.

Damals hatte es Aicher noch als Ehre empfunden, "überhaupt mit Mikaela um den Titel zu kämpfen", sagte sie. So weit würde sie in dieser Saison sicher nicht mehr gehen. Denn sie ist angekommen bei den ganz Großen. Und in einer Beziehung ist sie sogar einzigartig, exotisch.

Allesfahrerinnen Riesch, Vonn und Maze

Denn im Weltcup startet außer Aicher niemand mehr in allen vier Disziplinen. Vor 15 Jahren war das noch anders. Da gab es bei den Männern Bode Miller aus den USA, bei den Frauen bestritten Maria Riesch, Tina Maze oder Lindsey Vonn das gesamte Weltcup-Programm.

Aber damals standen noch ein paar Rennen weniger auf dem Terminplan des Winters. In dieser Saison sind es jeweils für Frauen und Männer mehr als 40 Wettbewerbe. Dazu kommen die Ski-Weltmeisterschaften im Februar in Crans-Montana - ein Mammutprogramm. Die Anforderungen sind gestiegen.

Lieblingsdisziplin Skifahren

Die Skier für die einzelnen Disziplinen unterscheiden sich vor allem in der Länge. Der ständige Wechsel zwischen einem kurzen Ski für den Slalom und den über zwei Meter langen Latten für die Abfahrt, die Umstellung von den langgezogenen Kurven in den schnellen Disziplinen zu den etwas engeren Torabständen im Riesenslalom und den ganz engen im Slalom fällt vielen schwer.

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Nicht so Aicher. "Ich liebe einfach die Abwechslung", sagt die zweifache Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen im vergangenen Februar in Cortina d’Ampezzo. Sie kann sich so gut umstellen wie keine andere. Auf die Frage nach ihrer bevorzugten Disziplin antwortet sie deshalb auch: "Skifahren."

Fünf Tage Training reichen

Vor dem Slalom in Levi hatte Aicher gerade einmal fünf Tage auf den ganz kurzen Skiern trainiert, weil bis dahin der Fokus auf Riesenslalom und Super-G gelegen hatte. Gewonnen hat sie trotzdem - und die Führung in der Gesamtwertung übernommen.

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Mittlerweile musste sie zwar die für Albanien startende Italienerin Lara Colturi etwas davonziehen lassen, aber es kann gut sein, dass sich das in den nächsten Wochen in Nordamerika wieder ändert. Colturi will zwar mit Blick auf den Gesamtweltcup nun auch im Super-G starten, zu den Sieganwärterinnen wird sie da jedoch vorerst nicht gehören. Im Gegensatz zu Aicher.

Shiffrin tritt im Slalom kürzer

Und was ist mit Shiffrin? Sie gehört zu dem elitären Kreis jener Skirennläuferinnen, die Wettbewerbe in allen Disziplinen gewonnen haben, auch bei Großereignissen. Aber sie hat noch nie in ihrer Karriere alle Rennen in einer Saison bestritten.

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In diesem Winter tritt sie im Slalom etwas kürzer, ließ die ersten beiden Torläufe in Levi und Gurgl aus. Und auf die Abfahrt verzichtet sie seit dem schweren Sturz ihres Lebensgefährten Aleksander Aamodt Kilde komplett.

Shiffrin will sich darauf konzentrieren, im Riesenslalom und Super-G noch einmal besser zu werden, so gut wie sie schon einmal war. Der Gesamtweltcup spielt in ihren aktuellen Überlegungen keine so große Rolle. Gut für Aicher.

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