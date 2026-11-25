Neues Training, umgebautes Team, kein Duell mehr mit Johannes Lochner: Bob-Pilot Francesco Friedrich startet voller Tatendrang in den Winter. Der Blick reicht bis Olympia 2030.

"Warum sollte ich aufgeben, was mir so viel Spaß macht?"

Will noch vier Jahre weitermachen: Francesco Friedrich (vorn). Quelle: Imago

Nach mehr als 20 Saisonvorbereitungen könnte leicht Routine einkehren bei einem Leistungssportler. Doch wer Francesco Friedrich kennt, der weiß, dass der Sachse immer nach Perfektion strebt. So auch in der Vorbereitung auf diesen Winter:

"Wir haben ein bisschen moderner, ein bisschen anders trainiert, ein bisschen mehr in Richtung Sprint." Rückschläge blieben aus. "Ich bin ohne Probleme durch den ganzen Sommer gekommen und bin, denke ich, bestens vorbereitet auf den bevorstehenden Winter. Wir haben nichts zu klagen."

Friedrich will bis La Plagne weitermachen

Vier Jahre will Friedrich noch dranhängen, bis Olympia 2030 in La Plagne. Friedrich hat schon alles gewonnen, was es im Bob zu gewinnen gibt. Vierfacher Olympiasieger ist er, 18 Mal WM-Gold kommen noch oben drauf. Dazu kommen mehrere EM-Titel und seit dieser Vorbereitung auch der deutsche Meistertitel im Zweierbob.

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Von Müdigkeit ist beim 36-Jährigen trotzdem keine Spur: "Mich motiviert einfach der Sport als solches. Mir macht das unheimlich Spaß. Mein Körper macht noch mit." Kein Tag gleiche dem anderen, jede Saison berge neue Herausforderungen. "Warum sollte ich das aufgeben, was mir so viel Spaß macht?"

Und noch etwas motiviert Friedrich. Nicht nur kann er diesen Winter die 100 Weltcup-Siege knacken (aktuell steht er bei 89), oder in vier Jahren im Idealfall seinen alten Anschieber Thorsten Margis als erfolgreichsten Olympiabobsportler überholen (Margis hat fünfmal Gold gewonnen), er will vor allem etwas hinterlassen.

Friedrich will ein Vorbild sein

"Das Wichtigste ist, dass wir unseren Job gut machen und dass wir gute Vorbilder für die Leute da draußen sind - dass wir Gas geben, obwohl wir schon alles gewonnen haben, immer noch besser werden wollen. Und das ist doch viel wichtiger als irgendwelche Zahlen, Daten, Fakten", erzählt er mit einem Lächeln im Gesicht. Wenn dadurch neue Nachwuchstalente entstehen:

"Das würde mich sehr begeistern. „ Francesco Friedrich, deutscher Bobsportler

Trotz seiner Routine, bleibt bei Friedrich selten ein Stein auf dem Anderen. Im Frühjahr stellte sich das Team neu auf. Vom zurückgetretenen Dauerrivalen Johannes Lochner kam Top-Anschieber Georg Fleischhauer. Dazu ist die knapp zweijährige Doping-Sperre von Simon Wulff abgelaufen, der in der Vorbereitung erneut mit seiner Athletik glänzte.

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Wulff und Fleischhauer als Anschieber auf Augenhöhe

Im Zweier wechseln sie sich ab, im Vierer sind beide erstmal gesetzt. "Eine bessere Ausgangssituation als diese kann es eigentlich nicht geben", erzählt Friedrich wohlwissend, dass er wohl das beste Anschieber-Duo des Weltcups an seiner Seite hat.

Für Wulff, der Ende 2024 positiv auf Methylhexanamin getestet wurde, endet damit eine schwere Phase. "Das ist jetzt erledigt, das ist vorbei", so Friedrich. Wulff brenne für den Sport:

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"Und das wurde ihm für fast zwei Jahre weggenommen. Das war schon ganz schön heftig. Aber ich denke, umso motivierter kommt er jetzt zurück." Im Training treiben sich beide an: "Georg und Simon schenken sich da sportlich nichts, sind aber trotzdem richtig gute Teampartner zusammen."

Dauerrivale Lochner mit Karriereende

Einer wird dann nicht mehr gegen ihn fahren. Sein Dauerrivale Johannes Lochner beendete seine Karriere nach der vergangenen Saison als frisch gebackener Doppel-Olympiasieger. "Ehrlich gesagt hat es uns vorher auch nicht interessiert, ob er da war oder nicht." Wir machen unser Ding. Wir schauen auf uns", erzählt Friedrich auf die Frage, ob er merke, dass Lochner nicht mehr da sei.

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"Sicherlich werden uns dann die kleinen Witze und das Hin und Her und das Stänkern irgendwo im Winter fehlen. Aber das werden wir dann sehen", schiebt er mit einem Lächeln noch hinterher.

Weltcup-Start in Altenberg

Los geht es am Wochenende in Altenberg. "Ich denke, wir können nach den deutschen Ausscheidungsrennen mit erhobener Brust erst mal in die Weltcups gehen", sagt Friedrich, der die deutschen Selektionsrennen sowohl im Zweier- als auch im Viererbob souverän gewinnen konnte.

Erst mit dem ersten Weltcup wird man dann sehen, wo Francesco Friedrich und sein Team auch im internationalen Vergleich stehen - und ob sich all die Wechsel und Neuerungen im Sommer ausgezahlt haben.

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