  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Biathlon-Bundestrainerin Flunger: "Es braucht Stockerl-Plätze"

Biathlon-Frauen vor Saisonstart:Bundestrainerin: "Weiß auch, dass es Stockerl-Plätze braucht"

von Anja Fröhlich

|
Sandra Flunger

Sandra Flunger aus Österreich will als neue Bundestrainerin die deutschen Biathlon-Frauen zurück in die Erfolgsspur führen. Wie ist der Stand vor dem Saisonstart?

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Themen
SportWintersport

Mehr Wintersport

  1. Wintersport Typical (25.01.2020)

    Ergebnisse, Kalender:Ergebnisse, Kalender, Weltcupstände

  2. Biathlon Nation – Ein Team. Eine Mission.

    Sport:Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

  3. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Aktuelle Videos zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40