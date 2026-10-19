Biathlon-Frauen vor Saisonstart :Bundestrainerin: "Weiß auch, dass es Stockerl-Plätze braucht"
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von Anja Fröhlich
Sandra Flunger aus Österreich will als neue Bundestrainerin die deutschen Biathlon-Frauen zurück in die Erfolgsspur führen. Wie ist der Stand vor dem Saisonstart?
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