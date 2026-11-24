Nächste Wende im Streit um den Afrika-Cup: Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat dem sportlichen Sieger Senegal den Titel wieder zuerkannt und Marokko zum Verlierer erklärt.

Senegals Sadio Mane posiert mit dem Pokal nach dem Sieg seiner Mannschaft. Quelle: Ayman Aref / dpa

Das Urteil der drei zuständigen Richter sei "einstimmig" gefallen, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag. Mit dem Urteil revidierte der CAS die Entscheidung der Berufungskommission des Afrikanischen Fußballverbandes CAF aus dem März. Diese hatte Senegal den 1:0-Erfolg im Finale in Marokkos Hauptstadt Rabat aberkannt und die Partie mit 3:0 für Gastgeber Marokko gewertet.

Der senegalesische Verband war daraufhin vor den Sportgerichtshof gezogen. Auslöser des beispiellosen Rechtsstreits waren chaotische Szenen während des Finales vom 18. Januar. Marokko kann nun noch das Schweizer Bundesgericht anrufen. Dieses würde dann nicht über die Sache selbst entscheiden, sondern sich mit Verfahrensfragen beschäftigen.

Nach tumultartigen Szenen im Finale wurde Senegal der Sieg aberkannt und Marokko zum Gewinner erklärt. Nun will Senegal vor den Internationalen Sportgerichtshof ziehen und gegen die Entscheidung vorgehen. 19.03.2026 | 1:18 min

Telefongespräch birgt Zündstoff

Nach diesem Urteil des CAS gewinnt auch ein vermeintlicher Zwischenfall im Vorfeld an Brisanz, den der marokkanische Verband gemeldet hatte. Laut einer Quelle aus dem Umfeld des marokkanischen Verbandes soll am Sonntag ein Telefongespräch zwischen einem der drei zuständigen CAS-Richter und dem senegalesischen Verbandspräsidenten Abdoulaye Fall stattgefunden haben. Sollte dieser Anruf tatsächlich stattgefunden haben, könnte dies die Unparteilichkeit dieses Schiedsrichters in Frage stellen.

Dem Senegal wurde nachträglich der Afrika-Cup-Titel aberkannt. Marokko darf sich nun neuer Sieger nennen. Hintergrund ist das chaotische Endspiel, das kurz vor dem Abbruch gestanden hat. 18.03.2026 | 0:18 min

Zahlreiche Spieler des Senegal um den ehemaligen Bayern-Star Sadio Mane hatten kurz vor Schluss aus Protest gegen einen umstrittenen Elfmeterpfiff für Marokko beim Stand von 0:0 zeitweise das Spielfeld verlassen. Auch einige senegalesische Anhänger versuchten, das Spielfeld zu stürmen. Das Spiel wurde daraufhin für fast 20 Minuten unterbrochen, bevor die Spieler Senegals zurückkehrten und das Spiel wieder aufgenommen werden konnte. Marokko vergab den Strafstoß, dank eines Treffers von Pape Gueye in der Verlängerung gewann Senegal am Ende mit 1:0.

Nach der Aberkennung des Titels beim Afrika Cup herrscht im Senegal Fassungslosigkeit. Beim Endspiel war es zu Tumulten gekommen. Ob Marokko den Titel behalten kann, ist offen. 18.03.2026 | 0:49 min

Im März hob die Confederation of African Football (CAF) dann das Spielergebnis auf, daraufhin bezeichnete Senegals Fußballverband (FSF) die Entscheidung als den "offensichtlichsten administrativen Raub in der Geschichte unseres Sports" und zog vor den CAS.

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Quelle: dpa, SID