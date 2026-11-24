Borussia Dortmund hat beim FC Arsenal ein Remis erkämpft. Der BVB geriet bei den Gunners in Rückstand, doch Dortmund belohnte sich für einen mutigen Auftritt.

Dortmunds Torschütze Maximilian Beier im Zweikampf mit Arsenals Noni Madueke Quelle: AP | Kirsty Wigglesworth

Borussia Dortmund hat den Champions-League-Härtetest beim FC Arsenal bestanden. Der BVB kam beim Tabellenführer der Premier League zu einem 1:1. Viktor Gyökeres hatte Arsenal in der 10. Minute in Führung gebracht, Maximilian Beier glich für Dortmund in der stärksten BVB-Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit aus (55.).

Wir haben uns das erkämpft (...) Wir haben gezeigt, dass wir auch gegen Topmannschaften mithalten können. „ BVB-Torschütze Maximilian Beier bei Amazon Prime

Mit zehn Punkten aus den ersten fünf von acht Spielen hat Dortmund in der Champions League gute Chancen aufs Erreichen der K.o.-Phase.

Die Gunners dominierten die Anfangsphase der Partie und gingen mit einem sehenswerten Gyökeres-Treffer in Führung. Mit zunehmender Spielzeit gelang es dem BVB aber, die Partie ausgeglichener zu gestalten und sich selbst auch mal dem Tor anzunähern. Gefährlicher in der ersten Halbzeit blieben aber die Hausherren.

Beier trifft zum Dortmunder Ausgleich

Trotz des Rückstands startete Dortmund bärenstark in die zweite Halbzeit. Nachdem er eine Möglichkeit im Strafraum noch liegen ließ (48.) traf Beier nach starker Vorarbeit von Gadou zum Ausgleich (55.).

Nur Minuten zuvor hatte Gyökeres den Ball nach einer Dortmunder Ecke im Strafraum an den abstehenden Arm bekommen. Der Schiedsrichter ließ weiterlaufen, auch der VAR schaltete sich nicht ein.

Spätestens nach dem Ausgleich war die Partie völlig offen - und Dortmund legte nach - doch der Treffer von Jobe Bellingham zählte wegen Abseits nicht (68.). Auf der anderen Seite ließ Gyökeres frei vor BVB-Torhüter Gregor Kobel die Chance zur neuerlichen Führung aus (75.). Arsenal drückte nun auf den zweiten Treffer. In der 79. Minute hatte Dortmund viel Glück, als nach einer sehenswerten Flanke der Pfosten und zwei BVB-Spieler retteten. Mit Glück und großem Kampf brachten die Dortmunder das 1:1 über die Zeit.

23.11.2026 | 0:41 min

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Quelle: ZDF