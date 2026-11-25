Disziplin wird 2028 olympisch:Beach Sprint: Im Laufschritt in die Wellen
von Sebastian Liebrandt und Mario Kottkamp
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50 Meter durch den Sand sprinten, 500 Meter durch Wellen und einen Parcours rudern – und zurück ins Laufduell: Beach Sprint wird 2028 in Los Angeles olympisch. U19-Weltmeisterin Mia Tetiwa trainiert dafür bis zu zehnmal pro Woche – auch ihre Grundlagenausdauer auf dem Main-Donau-Kanal in Nürnberg.
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