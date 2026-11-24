Mit dem Tabellenführer aus England wartet auf Borussia Dortmund eine der "schwierigsten Aufgaben" in der Champions League. Kann der BVB beim FC Arsenal bestehen?

Nico Schlotterbeck vom BVB im Gespräch mit dem Mönchen-Gladbacher Ramy Bensebaini. Quelle: SVEN SIMON / Malte Ossowski

Dortmunds Sportdirektor Ole Book blickt der Reifeprüfung beim FC Arsenal mit großem Respekt entgegen. "Wir wissen, dass wir ein unheimlich schweres Spiel haben gegen den Tabellenführer, den amtierenden Meister aus England", sagte Book am Montag vor dem Abflug nach London, wo der BVB am Abend (21 Uhr) in der Champions League auf die Gunners trifft:

"Sie sind in allen Bereichen, ob defensiv oder offensiv, auf einem absoluten Top-Level." „ BVB-Sportdirektor Ole Book

Allerdings sieht Book darin auch das Potenzial für eine Überraschung. Nicht jeder erwarte einen hohen Sieg. "Das ist für uns mal eine gute Chance, die Erwartungen zu übertreffen." Die neu übernommene Tabellenführung in der Bundesliga sei ein "schöner Nebeneffekt" und "sollte" dem BVB helfen.

Book will Schwung mitnehmen

"Aber dass wir so viel Stabilität in letzter Zeit gezeigt haben - ich denke, dass die Jungs das mit ins Spiel nehmen. Wir können alles an Selbstvertrauen und an Mut brauchen, was wir irgendwie finden können", sagte Book: "Das ist wirklich eine der schwierigsten Aufgaben im europäischen Fußball."

23.11.2026 | 0:41 min

BVB mit Can nach London

Auch Kapitän Emre Can stieg am Montag mit in die Maschine nach Großbritannien. Noch ist der 32-Jährige aber nicht für ein Comeback bereit. "Wir haben ihn immer gerne dabei, weil er einfach eine total positive Persönlichkeit ist. Das ist toll", sagte Book und erklärte: "Nebenbei hat es aber auch noch medizinische Gründe, dass er einen Arzt noch mal treffen kann. Das ist auch wichtig." Can hatte im Februar einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.

Auf den BVB wartet in der Champions League gegen den Premier-League-Ersten Arsenal eine schwere Aufgabe. ZDF-Reporterin Lili Engels über Dortmunds Chancen. 24.11.2026 | 3:09 min

Gunners ohne Stammkeeper Raya

Der FC Arsenal wird den BVB ebenfalls nicht auf die leichte Schulter nehmen. Teammanager Mikel Arteta erklärte, er sei "sehr beeindruckt" von Dortmund.

Man sieht ja ihre bisherigen Ergebnisse, wo sie in der Bundesliga stehen und wo sie in der Champions League stehen - wie sie spielen und wie sie die Spiele dominieren. „ Mikel Arteta

Der Spanier muss auf Stammkeeper David Raya verzichten. Es sehe nicht "allzu ernst" aus, aber "er ist nicht fit für morgen", sagte Arteta. Raya hatte bereits im Training am Montagmittag gefehlt. Der Torhüter hatte am vergangenen Samstag in der 70. Minute bei Newcastle United (2:2) nach einem Zusammenprall aufgrund von Schulterproblemen das Feld verlassen müssen, für ihn war Kepa Arrizabalaga eingewechselt worden.

Borussia Dortmund hat einen mühevollen Heimsieg gegen Real Betis Sevilla eingefahren. Der BVB machte sich beim 2:1-Erfolg selbst das Leben schwer. 04.11.2026 | 2:59 min

Arteta wird BVB nicht unterschätzen

Genauere Untersuchungen sollen am Dienstag stattfinden, eine Operation sei laut Arteta aber nicht notwendig. Ob Kepa oder Illan Meslier gegen Dortmund das Tor des englischen Meisters hüten wird, ließ Arteta offen. "Wir prüfen jede Situation stets sorgfältig, um die richtige Entscheidung zu treffen, und es ist ganz klar, wie wir vorgehen werden", sagte der 44-Jährige.

Arsenal (10) hat nach vier Spieltagen in der Königsklasse auf Rang drei nur einen Zähler Vorsprung vor dem Tabellenzwölften Dortmund (9). "Wir wissen, dass wir gegen einen Top-Gegner spielen und wir sind bereit dafür", erklärte Arteta.

Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2026/27 Immer mittwochs ab 23 Uhr: Die wichtigsten Spiele der Champions League streamen.

Jetzt anmelden : Dein Newsletter zum Sport Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport. Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.