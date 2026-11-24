Die Österreicherin Sandra Flunger soll die deutschen Biathletinnen zurück in die Erfolgsspur führen. Was sie anders machen will und warum die Erwartungen nicht zu hoch sind.

Was kann die neue Biathlon-Bundestrainerin Sandra Flunger bewirken? (Archivbild) Quelle: Frank Hörmann/SVEN SIMON

Nur drei Weltcup-Podestplätze im vergangenen Winter, die schlechteste Olympia-Bilanz seit 50 Jahren und dazu mit Franziska Preuß noch die Führungsfigur der letzten Jahre zurückgetreten - mit diesem schwierigen Erbe hat Sandra Flunger ihre Mission im deutschen Biathlon-Team angetreten.

Die 44 Jahre alte Österreicherin soll die deutschen Frauen als Nachfolgerin von Kristian Mehringer auf dem Bundestrainer-Posten zurück zu alten Erfolgen führen. Eine schwierige Aufgabe, schließlich sind die Zeiten von deutschen Seriensiegerinnen wie Magdalena Neuner oder Laura Dahlmeier längst vergangen.

Erwartungen an Biathletinnen sind moderat

Einen Vorteil hat diese schwierige Gemengelage vor dem Weltcup-Auftakt in dieser Woche im finnischen Kontiolahti für Flunger: Die Erwartungen sind moderat. Bernd Eisenbichler, der die Nachfolge des zum Biathlon-Weltverband IBU abgewanderten Felix Bitterling als Sportdirektor angetreten hat, möchte keine großen Zielvorgaben machen:

Am Anfang geht es darum, wieder Selbstverständnis und Selbstvertrauen nach der letzten Saison zu entwickeln. „ Sportdirektor Bernd Eisenbichler

Natürlich sei es der Anspruch, vor allem im Nationencup und den Staffeln ums Podium mitzulaufen. Aber Siege wie die in der vorletzten Saison von der inzwischen schwangeren Franziska Preuß erwartet von der neuen Cheftrainerin erstmal niemand.

"Es ist genug Potenzial da und ich denke, dass wir einen guten Weg eingeschlagen haben“, so Sandra Flunger, Biathlon-Bundestrainerin mit Blick auf die Biathlon-Zukunft der deutschen Athletinnen. 15.10.2026 | 2:43 min

Flunger legt die Latte niedrig

Auch Flunger selbst versucht, die Latte für ihre deutschen Frauen möglichst niedrig zu legen. "Ich glaube, es wäre falsch, jetzt etwas Großes auszurufen", sagt die Frau, die vor allem durch ihre achtjährige erfolgreiche Arbeit in der Schweiz in den Fokus des deutschen Teams gerückt ist, bei einem Pressegespräch in der Saison-Vorbereitung. Zum Schluss war sie im Nachbarland Cheftrainerin für Männer und Frauen.

Nach dem Wechsel nach Deutschland wartet nun in einer der auch wirtschaftlich wichtigsten Biathlon-Nationen eine Aufgabe in einer viel größeren Dimension auf sie. Die öffentliche Aufmerksamkeit und die Zahl der Athletinnen sind hier viel größer, als sie es zuvor in der Schweiz erlebt hat.

Sandra Flunger aus Österreich will als neue Bundestrainerin die deutschen Biathlon-Frauen zurück in die Erfolgsspur führen. Wie ist der Stand vor dem Saisonstart? 19.10.2026 | 1:55 min

Mehr Mut, mehr Konsequenz

Flunger ist die Aufgabe mit der ihr eigenen Zurückhaltung, aber auch Konsequenz angegangen. Als eines der Hauptziele hatte sie mit Blick auf die latenten Probleme am Schießstand angegeben, die "Handbremse" bei ihren Frauen lösen zu wollen. Die neue Cheftrainerin forderte mehr Mut und Geschwindigkeit beim Schießen ein:

Angst vor Fehlern zu haben, ist nicht der richtige Weg. „ Sandra Flunger

Als neue Führungsfigur in ihrem Team nach dem Abschied von Preuß kristallisiert sich die erfahrene Janina Hettich-Walz heraus, die bei den Deutschen Meisterschaften gleich dreimal Gold gewann. Flunger bewundert, wie die 30-jährige Hettich-Walz ihre Mutterrolle mit dem Sport verbindet.

Lob von den routinierten Athletinnen

Die zweite routinierte Athletin Vanessa Voigt (29) bereitete sich auf eigenen Wunsch abseits der Mannschaft auf die Weltcup-Saison vor. Beide Leistungsträgerinnen loben den Weg, den Flunger im Team eingeschlagen hat.

Voigt findet es gut, dass jetzt eine Frau an der Spitze des Teams steht, die eine andere ("frauliche") Ansprache als ihr Vorgänger habe. Hettich-Walz sagt, dass Flunger eine "Top-Trainerin" sei, die die großen Potenziale im deutschen Team heben wolle.

Kein Mangel an Talenten

An Talenten mangelt es bei den deutschen Frauen tatsächlich nicht. In Flungers erstem Weltcup-Aufgebot sind vier der sechs Athletinnen um die fünfmalige Jugend- und Junioren-Weltmeisterin Julia Tannheimer Jahrgang 2002 oder jünger. Allerdings fehlt im Youngster-Quartett ein prominenter Name: Die 22 Jahre alte Selina Grotian, die bereits einen Weltcup und zwei WM-Medaillen gewonnen hat, darf nur im zweitklassigen IBU-Cup starten.

Das deutsche Aufgebot für Kontiolahti Janina Hettich-Walz und Vanessa Voigt führen das sechsköpfige Weltcup-Team für den Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolahti an. Komplettiert wird das Aufgebot von Marlene Fichtner, Julia Kink, Johanna Puff und Julia Tannheimer. Vier der sechs Starterinnen sind Jahrgang 2002 oder jünger.

Ein Zeichen dafür, dass bei der schwierigen Mission der neuen Cheftrainerin Sandra Flunger nur Leistung und keine alten Verdienste zählen. "Ich weiß auch, dass es Stockerl-Plätze braucht", sagte Flunger im ZDF-Interview.

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