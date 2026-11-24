Dass die deutsche Nationaltorhüterin ab Januar für Union Berlin spielt, macht die Frauen-Bundesliga interessanter - und hilft Bundestrainer Christian Wück für die WM 2027.

Die Rückkehr von Ann-Kathrin Berger hilft Bundestrainer Christian Wück mit Blick auf die WM 2027. (Archivfoto) Quelle: imago images | Herbertz, Nico

Ins Rampenlicht drängt es Ann-Katrin Berger gewöhnlich nicht. Doch schon bald wird sich eine der populärsten Fußballerinnen Deutschlands an das Szenario gewöhnen müssen, das bereits im "German House of Soccer" während der WM in den USA zu besichtigen war, wann immer die Botschafterin der Einrichtung einen Fuß durch die Tür der Eventlocation am Hudson River setzte: dass ihr Erscheinen einen ziemlichen Rummel unter deutschen Fans auslöst, insbesondere bei Mädchen und jungen Frauen.

Mit ihrem Wechsel zu Union Berlin wird die 36-Jährige auf der Zielgeraden der Karriere insbesondere für die deutsche Anhängerschaft wieder richtig greifbar. "Es war auf jeden Fall mal Zeit, jetzt endlich nach Hause zu kommen. Und ich glaube, das war einfach der richtige Ort", sagte Berger in einem vom Bundesligisten veröffentlichten Video an diesem Dienstag. Sie habe das Projekt Union letztlich am meisten angesprochen und freue sich bald "auf meine Brötchen am Morgen, weil ich die auf jeden Fall vermisst habe".

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Es ist zugleich ein Signal, das der höchsten deutschen Frauen-Spielklasse hilft, die einen ziemlichen Aderlass zu verkraften hatte. Insbesondere in diesem Sommer waren reihenweise Starspielerinnen abgewandert. Zuletzt erlag mit Carlotta Wamser (Manchester City) eine der hoffnungsvollsten Akteurinnen aus dem Nationalteam noch den Lockrufen aus Englands Women's Super League, wo Topgehälter winken.

Ein Zeichen für die Frauen-Bundesliga

Bundestrainer Christian Wück hatte gerade erst betont, wie wichtig es für den Standort sei, "Top-Spielerinnen in Deutschland zu halten". Unklar, ob das bei DFB-Kapitänin Giulia Gwinn, Klara Bühl oder Franziska Kett vom FC Bayern gelingt, aber Berger kommt erst einmal zurück. Möglich wurde der Wechsel, weil ihr Vertrag beim NWSL-Klub Gotham FC zum Ende dieses Jahres ausläuft.

Deutschlands Frauen-Bundestrainer Christian Wück spricht nach dem 2:1-Sieg im Testspiel gegen Japan im ZDF-Interview mit Reporterin Johanna Rüdiger. 13.10.2026 | 1:47 min

Die charismatische Persönlichkeit, ein Star der EM 2025 in der Schweiz mit einer ikonischen Parade fürs Geschichtsbuch, soll auch bei Englands Meister Manchester City auf dem Zettel gestanden haben. Berger war 2014 von Turbine Potsdam zunächst zu Paris St. Germain gewechselt und fortan auf allen Stationen ein Garant, der mit Ruhe, Gelassenheit und Klasse punktete. Ihre hohe Professionalität paarte sie mit konstanten Leistungen - dazu gesellte sich nach zwei Krebserkrankungen noch ein enormer Behauptungswille. Sie gilt intern selbst im deutschen Nationalteam vielen als Vorbild. Und an ihrer Teamfähigkeit muss ohnehin niemand zweifeln.

Ann-Katrin Berger Quelle: ZDF

Klare Nummer eins bei Christian Wück

Nicht ohne Grund ist die 34-fache Nationalkeeperin auch für Wück mit Blickrichtung auf die WM 2027 in Brasilien weiterhin die klare Nummer eins. "Wir freuen uns auf sie und ihre Art, weil sie ein unheimlich wichtiger Faktor für uns ist", sagte der Bundestrainer vor der Südamerikareise mit den Länderspielen gegen Argentinien in La Plata (30. November, 0:15 Uhr/ZDF) sowie gegen Peru (4. Dezember, 22:15 Uhr/ARD) in Rio de Janeiro.

Absagen für Südamerika-Reise Bundestrainer Christian Wück muss auf der Südamerika-Reise der deutschen Fußballerinnen weitere Ausfälle verkraften. Sophia Kleinherne (VfL Wolfsburg) steht dem DFB-Team aufgrund muskulärer Probleme in den Länderspielen gegen Argentinien und Peru nicht zur Verfügung. Wück nominierte Alara Sehitler (Bayern München) aus der deutschen U23 nach. Laura Freigang (Eintracht Frankfurt) fehlt wegen eines grippalen Infekts, für sie rückt Shekiera Martinez (Tottenham Hotspur) nach.



Bereits am Montag hatte Lisa Baum vom FC Arsenal nach einem Zusammenbruch am Wochenende ihre Teilnahme am Lehrgang abgesagt. Für sie rückte die Wolfsburgerin Sarai Linder in den Kader.

Konkurrentin Ena Mahmutovic vom FC Bayern ist fast 13 Jahre jünger und spielt in Bundesliga und Champions League bislang eine tadellose Saison. Spannend, die beiden Torhüterinnen nun in der Liga im direkten Vergleich zu erleben. Auch wenn Gotham FC in den Playoffs im Halbfinale an Kansas City (1:2) scheiterte, räumte Berger die Auszeichnung als Torhüterin des Jahres in der US-Profiliga zum zweiten Mal nach 2024 ab. Sie war in zwölf von 29 Einsätzen ohne Gegentor geblieben, kassierte im Schnitt nur 0,77 Gegentreffer pro Spiel. Ihr Spitzname in den sozialen Medien: "Brick Wall" (Backsteinmauer).

Aktuell ist Union Berlin nur beim Zuschauerschnitt vorne

Klar, dass sich Union Berlin auf eine Weltklassetorhüterin freut, "die ihre Fähigkeiten seit vielen Jahren mit hoher Konstanz bei Topklubs und in der deutschen Nationalmannschaft unter Beweis gestellt hat", wie Geschäftsführerin Profifußball Jennifer Zietz sagte: "Ich freue mich sehr, dass wir sie von unserem Weg überzeugen konnten."

Einen Rückhalt kann der ambitionierte Klub gut gebrauchen, der trotz erheblicher Investitionen und mit der zuvor als ersten Trainerin in der Männer-Bundesliga tätigen Marie-Louise Eta aktuell einen enttäuschenden neunten Platz belegt. Spitze sind die Eisernen nur mit ihrem Zuschauerschnitt von knapp 8.000. Der enorme Zuspruch in der Alten Försterei dürfte sich mit Bergers Verpflichtung noch steigern.

Die DFB-Frauen haben den ersten Stresstest der WM-Saison bestanden. Gegen Australien gewann das Team nach einer wilden Schlussphase mit 4:2 (2:1). 09.10.2026 | 9:43 min

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