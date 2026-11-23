Die Fußball-WM der Frauen findet unter anderem 2031 in den USA und 2035 in Großbritannien statt. Dies gab der Weltverband FIFA bei einem Video-Kongress in Zürich bekannt.

Frauen-WM 2031 und 2035 in den USA und Großbritannien

Die FIFA hat entschieden, wo 2031 und 2035 um den begehrten WM-Pokal gekämpft wird. (Archivbild) Quelle: Abbie Parr/AP/dpa

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet unter anderem 2031 in den USA und 2035 in Großbritannien statt. Dies gab der Weltverband FIFA bei einem außerordentlichen Video-Kongress in Zürich bekannt.

Für beide Turniere hatte es jeweils nur diese beiden Bewerber mit mehreren nationalen Verbänden gegeben.

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2031 sind neben den USA noch Mexiko, Costa Rica und Jamaika die gemeinsamen Ausrichter, vier Jahre später England, Nordirland, Schottland und Wales.

Erstmals mit 48 Teilnehmern und 104 Spielen

Die Gastgeber sowie FIFA-Präsident Gianni Infantino versprachen wirtschaftlich erfolgreiche Turniere. Der Gewinn soll in die weltweite Entwicklung des Frauenfußballs investiert werden. 2031 nehmen erstmals 48 Teams teil, bisher sind es 32. Dabei gibt es 104 Spiele.

Für die USA ist es gleich das nächste Turnier nach der Männer-WM in diesem Jahr. Bereits 1999 und 2003 fand dort das Frauen-Turnier statt. Für 2031 sind in den USA 14 Städte vorgesehen, in denen gespielt werden soll. Dazu kommen vier in Mexiko. Zudem soll in San José/Costa Rica und Kingston/Jamaika der Ball rollen.

England hat noch nie eine Frauen-WM ausgerichtet, die der Männer 1966. Zuletzt hat Spanien 2023 in Australien den Titel erstmals gewonnen. Die nächste WM findet vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 in Brasilien statt. Der Deutsche Fußball-Bund war 2024 mit seiner Bewerbung für 2027 gescheitert, ist aber 2029 EM-Gastgeber.

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Quelle: dpa