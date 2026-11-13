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Nations League: DFB-Frauen starten gegen Schweden

Es geht auch um die Olympia-Quali:DFB-Frauen starten gegen Schweden in Nations League

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Deutschlands Fußballerinnen treten zum Auftakt der Nations League in Schweden an. Für Olympia 2028 brauchen sie den Gruppensieg.

Smilla Holmberg (Schweden) und Klara Bühl bei der EM 2025. Die DFB-Frauen kassierten damals eine 1:4-Niederlage in der Vorrunde.

Smilla Holmberg (Schweden) und Klara Bühl bei der EM 2025. Die DFB-Frauen kassierten damals eine 1:4-Niederlage in der Vorrunde.

Quelle: IMAGO / Fotostand

Die deutschen Fußballerinnen starten am 2. März 2027 in Schweden in die Nations League. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, steht in der Gruppe A4 dann vier Tage darauf das erste Heimspiel gegen Schottland an.

Danach folgt ein Doppelpack gegen die Nachbarinnen aus den Niederlanden. Gegen Oranje ist Deutschland am 20. April zunächst Gastgeber, vier Tage darauf kommt es gleich zum Wiedersehen.

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Gegen wen müssen die deutschen Fußballerinnen in der Ligaphase der Nation League 2027 antreten? Die Auslosung live im Stream. Kommentar: Gari Paubandt.

03.11.2026 | 39:42 min

DFB-Frauen treffen kurz vor WM auf Schottland und Schweden

Keine zwei Wochen vor dem Beginn der WM in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli) reist die DFB-Auswahl dann zum Auswärtsspiel am 11. Juni nach Schottland, ehe zum Abschluss der Gruppenphase am 15. Juni das Heimspiel gegen die Schwedinnen auf dem Programm steht.

Gegen die Skandinavierinnen hatte Deutschland zuletzt bei der EM 2025 eine 1:4-Niederlage in der Vorrunde kassiert. 

Klara Bühl im Zweikampf mit Yuzuki Yamamoto

Die deutschen Fußballerinnen tanken weiter Selbstvertrauen und gewinnen auch den Härtetest gegen Japan. In Bremen treffen Linda Dallmann und die überragende Klara Bühl.

13.10.2026 | 7:02 min

Olympia 2028: Nur der Gruppensieg führt zur Qualifikation

Die Anstoßzeiten und Spielorte werden laut DFB in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Um sich für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu qualifizieren, muss das Team von Bundestrainer Christian Wück seine Gruppe gewinnen.

Die Gruppensieger spielen zudem im Oktober die Halbfinals aus, um den Nations-League-Titel geht es zwischen dem 23. November und dem 4. Dezember.

Zum Abschluss dieses Jahres testet das Wück-Team noch auf einer Südamerikareise in La Plata gegen Argentinien (30. November, 0:15 Uhr/ZDF) und in Rio gegen Peru (4. Dezember, 22:15/ARD).

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Quelle: sid
Über das Thema berichtete das ZDF am 03.11.2026 im Livestream "Nations League der Frauen: Auslosung der Ligaphase" ab 13 Uhr.

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