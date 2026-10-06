Bis 2031: Fußball-Länderspiele der Frauen weiter bei ARD und ZDF

Auch künftig werden die Spiele der deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft live bei ARD und ZDF zu sehen sein. Der Vertrag mit dem DFB läuft bis ins Jahr 2031.

Fußball-Länderspiele der Frauen weiter bei ARD und ZDF

Auch in Zukunft werden ARD und ZDF bei den Länderspielen der DFB-Frauen live dabei sein. Quelle: action press | HMB MedienHendrik Hamelau

Auch in den kommenden Jahren werden ARD und ZDF von den Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen live berichten. SportA, die gemeinsame Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, verständigte sich mit dem DFB über den Erwerb von exklusiven Medienrechten an sämtlichen Länderspielen der Frauen bis ins Jahr 2031.

Das Rechtepaket umfasst alle Spiele der UEFA Nations League der Frauen sowie die Qualifikations- und Vorbereitungsspiele für die UEFA EURO 2029 und die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2031. Die erworbenen Rechte können live und nachverwertend auf allen Verbreitungswegen genutzt werden.

Die Highlights der Partie zwischen Slowenien und Deutschland in der WM-Qualifikation mit Original-Kommentar von Martin Schneider. 09.06.2026 | 6:00 min

ZDF-Chefredakteurin Schausten: "Zuschauer können sich freuen"

ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf attraktive Spiele freuen - präsentiert von starken öffentlich-rechtlichen Partnern in gewohnt hoher journalistischer Qualität."

Die Verlängerung der Vereinbarung ist ein wichtiges Signal für den Frauenfußball in Deutschland. „ ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl: "ARD und ZDF stehen weiterhin an der Seite des Frauen-Fußballs in Deutschland, und mit der Verlängerung unserer Vereinbarung mit dem DFB setzen wir dafür ein deutliches Statement. Wir freuen uns sehr, die deutschen Fußball-Frauen weiterhin im Ersten, in der ARD Mediathek, im Hörfunk und in allen anderen ARD- und Sportschau-Angeboten live und umfassend zeigen zu können."

Topspiel gewonnen, Ticket für die Endrunde vorzeitig gelöst: Beim 2:0 gegen Norwegen treffen Marie Müller und Carlotta Wamser für die DFB-Frauen. Beide Tore sind sehenswert. 05.06.2026 | 6:18 min

Das nächste Länderspiel: Deutschland - Australien live im ZDF

Das nächste Länderspiel der DFB-Frauen ist am Freitag, 9. Oktober 2026, ab 20:15 Uhr im ZDF zu sehen - es ist das erste der zwei Länderspiele im Oktober gegen die Finalisten der Asienmeisterschaft 2026. Bei "ZDFsportstudio live" ist die Partie Deutschland - Australien" zu sehen.

Die ZDF-Übertragung aus dem Wildpark-Stadion in Karlsruhe moderiert Lili Engels, als Expertin ist Kathrin Lehmann im Einsatz. Das Spiel in Karlsruhe, das um 20:30 Uhr angepfiffen wird, kommentiert Gari Paubandt. Vier Tage später folgt das Spiel der DFB-Frauen gegen Asienmeister Japan im Bremer Weserstadion, das in der ARD zu sehen ist.

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Quelle: ZDF