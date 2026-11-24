Film über Ausnahmesportlerin:Laura Dahlmeier: ZDF-Doku beleuchtet ihre Geschichte
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Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hörte Laura Dahlmeier auf. Statt Medaillen suchte sie das Abenteuer in den Bergen. Im Sommer 2025 kam sie dort ums Leben. Ein Film erinnert an sie.
Das ZDF widmet der ehemaligen Biathletin Laura Dahlmeier einen Dokumentarfilm. "Laura - Die Welt der Laura Dahlmeier" erzählt die Lebensgeschichte der zweimaligen Olympiasiegerin - von ihren sportlichen Erfolgen über ihren frühen Rücktritt bis zu ihrer Leidenschaft für das Bergsteigen.
Dahlmeier hatte ihre Biathlon-Karriere im Alter von 25 Jahren beendet, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt zu den erfolgreichsten Athletinnen der Welt gehörte.
Der Film zeichnet das Porträt einer Sportlerin, die sich bewusst gegen eine Fortsetzung ihrer Karriere im Spitzensport und für ein selbstbestimmtes Leben entschied. Im Mittelpunkt stehen neben ihrer Zeit im Biathlon vor allem ihre Aktivitäten in den Bergen. Im Sommer 2025 kam Dahlmeier bei einem Bergunglück am Laila Peak in Pakistan ums Leben. Sie wurde 31 Jahre alt.
"Laura - Die Welt der Laura Dahlmeier" ist ab Samstag, 2. Januar 2027, im ZDF-Streaming-Portal abrufbar. Im ZDF wird der Dokumentarfilm am Dienstag, 19. Januar 2027, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.
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Quelle: ZDF
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