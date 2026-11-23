Kane verletzt, Debatte um Musiala und Dortmund grüßt von oben: Die Bundesliga bietet mächtig Zündstoff. Das und mehr im Sport-Newsletter.

Jamal Musiala blickt nachdenklich zu den Fans, während seine Teamkollegen Tom Bischof, Aleksandar Pavlović und Lennart Karl neben ihm stehen. Quelle: IMAGO / Ulmer/Teamfoto

Liebe Sport-Fans,

was für ein turbulentes Wochenende in der Fußball-Bundesliga! Der FC Bayern kam gegen den 1. FC Köln nicht über ein 1:1 hinaus - doch der Punktverlust ist noch das kleinste Problem der Münchner. Torjäger Harry Kane fällt nach einem Syndesmosebandriss monatelang aus, zudem sorgt der öffentliche Umgang der Vereinsbosse mit Rückkehrer Jamal Musiala für scharfe Kritik.

Nutznießer im Titelrennen ist Borussia Dortmund: Der BVB siegte in Mönchengladbach und übernimmt die Tabellenführung. Dazu blicken wir auf Jonathan Burkardts Besuch im "aktuellen sportstudio" und den aus deutscher Sicht durchwachsenen Start in die neue Wintersport-Saison.

Bayern im Krisenmodus: Kane und Olise fallen aus

Es sollte eigentlich ein Abend zum Aufatmen werden: Trainer Vincent Kompany kehrte nach seiner Pause zurück an die Seitenlinie, und Jamal Musiala feierte nach achtwöchiger Ausfallzeit sein Comeback. Doch das 1:1 (1:1) gegen den 1. FC Köln geriet sportlich fast zur Nebensache.

Der FC Bayern im Pech: Gegen den 1. FC Köln reicht es zuhause nur zu einem Punkt. Viel schwerer wiegen aber die Verletzungen von Harry Kane und Michael Olise. 23.11.2026 | 9:05 min

Der Grund ist ein doppelter Verletzungsschock: Bereits nach 20 Minuten musste Weltfußballer Harry Kane verletzt vom Platz. Die bittere Diagnose: Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk. Der 33-Jährige wurde bereits operiert und fällt mehrere Monate aus.

Da auch Michael Olise zur Pause mit einer Vorfußprellung raus musste und wohl zumindest das Champions-League-Spiel gegen Lille verpasst, spitzt sich die Personalnot in der Münchner Offensive zu.

Tipp: Alle Spiele, alle Tore der neun Bundesliga-Partien sowie ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga gibt’s montags ab 0 Uhr in der ZDFheute-App und auf ZDFsportstudio.de.

Rummenigge befeuert Musiala-Diskussion

Überschattet wurde der Abend zusätzlich von einer heftigen Debatte um Jamal Musiala. Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge stellte angesichts von Musialas Verletzungs- und Krankheitsvorgeschichte öffentlich dessen Gehalt infrage:

Wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen, weil dann sind diese Summen natürlich mit Verlaub nicht mehr darstellbar. „ Karl-Heinz Rummenigge bei "Sky"

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Sowohl die weltweite Spielergewerkschaft Fifpro als auch Vereinsmitglieder kritisierten die Bayern-Bosse scharf. Verträge seien einzuhalten - eine Verletzung oder ein Formtief rechtfertige keine öffentliche Vertragsdebatte.

BVB neuer Tabellenführer

Während in München Krisenstimmung herrscht, grüßt Borussia Dortmund wieder von ganz oben. Im Borussen-Duell bei Schlusslicht Mönchengladbach erlöste Felix Nmecha die Gäste in der 80. Minute mit dem 1:0-Siegtreffer. Der BVB zieht damit an den Bayern vorbei und führt die Tabelle nach zehn Spieltagen mit 24 Punkten (zwei Zähler vor München) an.

Borussia Dortmund ist neuer Tabellenführer der Bundesliga. Mit dem knappen Erfolg in Mönchengladbach zieht der BVB an den Bayern vorbei. Zum Sieg verhilft ein Torwart-Fehler. 23.11.2026 | 9:34 min

Frankfurt-Fans trotzen Technik-Ausfall

Vor dem 1:0-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim am Samstag sorgte ein technischer Defekt für ein besonderes Kuriosum im Waldstadion. Weil die Lautsprecheranlage ausgefallen war, stimmten die Anhänger der SGE die Vereinshymne "im Herzen von Europa" kurzerhand a cappella an. Das Team belohnte die Fans am Ende mit einem Sieg.

Burkardt im "aktuellen sportstudio": Kämpferisch Richtung DFB

Im "aktuellen sportstudio" sprach Frankfurts Stürmer Jonathan Burkardt offen über seine jüngste Nicht-Nominierung für das DFB-Team. Bundestrainer Jürgen Klopp habe die Entscheidung im Telefonat mit einer zuletzt fehlenden Klarheit begründet - für den 26-Jährigen nachvollziehbar.

Frankfurts Stürmer Jonathan Burkardt über seine Rolle als Führungsspieler, Eintracht-Coach Adi Hütter, harte Zeiten und die Nationalmannschaft. 22.11.2026 | 18:50 min

Abschreiben lässt sich der Stürmer aber keineswegs: "Ich nehme Anlauf für weitere Länderspiele", kündigte Burkardt an. An der Torwand blieb mit einem Treffer auch noch Luft nach oben.

Ski Alpin: Keine Podestplätze in Gurgl

Eine Woche nach ihrem Premierensieg in Levi riss die Podest-Serie von Emma Aicher. Beim Frauen-Slalom im Ötztal musste sich die 23-Jährige mit Platz acht begnügen; Lena Dürr fuhr in ihrem 150. Weltcup-Slalom auf Rang zwölf. Den Sieg sicherte sich die für Albanien startende Lara Colturi vor den Schwedinnen Sara Hector und Anna Swenn-Larsson.

Nach zuletzt zwei Podestplätzen verpasste Emma Aicher in Gurgl nun das Podium. Beim Slalom-Weltcup gab es diesmal eine Überraschungssiegerin. 21.11.2026 | 4:43 min

Bei den Männern triumphierte am Sonntag der Norweger Timon Haugan vor Landsmann Eirik Solberg und dem Schweizer Tanguy Nef - Linus Straßer landete auf Platz 18.

Tipp: Die Faszination des alpinen Skisports hat eine neue Doku im ZDF-Streamingportal eingefangen. "Am Limit - Skistars hautnah" ab jetzt im ZDF streamen.

Skispringen: DSV-Adler fliegen hinterher

Zum Saisonstart im Skispringen in Norwegen sprangen die deutschen Teams der Weltspitze hinterher. Nach Rang fünf im Mixed-Team am Freitag (Sieg für Norwegen) folgte bei den Frauen eine historische Machtdemonstration der Gastgeberinnen: Am Samstag feierten die Norwegerinnen um Siegerin Eirin Maria Kvandal als erste Nation überhaupt einen Fünffachsieg im Weltcup.

Selina Freitag und Agnes Reisch sind beim Skisprung-Weltcup in Lillehammer in die Top Ten gesprungen. Norwegen dominierte den Wettkampf. 21.11.2026 | 0:44 min

Selina Freitag (8.) und Agnes Reisch (10.) schafften es immerhin in die Top Ten. Am Sonntag ließ Norwegen angeführt von Olympiasiegerin Anna Odine Ström einen Dreifachsieg folgen, diesmal ohne deutsche Athletin unter den besten zehn.

Bei den Männern enttäuschten die DSV-Adler ebenfalls. Samstags und sonntags war Olympia Philipp Raimund jeweils bester Deutscher - am Sonntag der einzige deutsche Athlet im zweiten Durchgang.

Tennis: Zverev verliert Endspiel der ATP Finals

Alexander Zverev hat einen weiteren Titel im für ihn erfolgreichen Jahr 2026 verpasst. Im Endspiel der ATP Finals unterlag er dem spanischen Topspieler Carlos Alcaraz glatt in zwei Sätzen mit 2:6 und 6:7. Beim Davis Cup kann er mit dem deutschen Team ab Dienstag (24.11.2026) noch nach einem Titel greifen.

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die ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF