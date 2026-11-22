Beim ersten Weltcup-Wochenende der Skispringer haben die DSV-Adler enttäuscht. Beim Debüt von Bundestrainer Andreas Mitter erreichte nur Philipp Raimund den zweiten Durchgang.

Die deutschen Skispringer haben am letzten Tag in Lillehammer ein Debakel erlebt. Nur Philipp Raimund schaffte es in den zweiten Durchgang. 22.11.2026 | 0:26 min

Die deutschen Skispringer mit Olympiasieger Philipp Raimund an der Spitze haben beim Weltcup-Auftakt im norwegischen Lillehammer eine herbe Enttäuschung erlebt. Beim Debüt des neuen Bundestrainers Andreas Mitter kam Raimund am Sonntag im abschließenden Einzelspringen als bester DSV-Adler nicht über Platz 20 hinaus. Beim ersten Weltcupsieg des Norwegers Kristoffer Eriksen Sundal erreichte Raimund als einziger Deutscher den zweiten Durchgang.

Schlechtester Weltcup-Auftakt seit 2010

Während fünf Wochen vor dem Beginn der Vierschanzentournee vor allem die Norweger und Österreicher groß auftrumpften, blieb für das deutsche Team der 15. Platz Raimunds im ersten Springen das beste Ergebnis. Damit war es das schwächste Auftaktwochenende seit 2010. Damals hatte Michael Neumayer in Ruka mit Platz 21 für das deutsche Topergebnis gesorgt.

Raimund zeigte mit 129,5 m im ersten und vor allem mit 136,5 m im Finale zumindest vielversprechende Ansätze. Für den Kampf um die Podestplätze war dies aber deutlich zu wenig. Umgerechnet rund 21 Meter fehlten der deutschen Nummer eins auf Rang drei. Kristoffer Eriksen Sundal setzte sich mit Sprüngen auf 136,0 und 138,0 m (304,0 Punkte) hauchdünn vor Überraschungsmann Raffael Zimmermann aus Österreich (303,8) durch. Der Nachrücker für den verletzten Jonas Schuster landete damit auch in seinem zweiten Weltcupspringen auf dem Podest.

Das Skispringen der Männer vom Samstag in Lillehammer relive. Reporter: Stefan Bier, Experte: Severin Freund. 21.11.2026 | 116:30 min

Dritter wurde Isak Andreas Langmo (Norwegen/299,2). Österreichs Jungstar Stephan Embacher, der am Samstag vor Halvor Egner Granerud (Norwegen) und Zimmermann seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, kam auf Rang sechs.

Auch Paschke verpasst zweiten Durchgang

Hinter Raimund klaffte eine gewaltige Lücke: Für Routinier Pius Paschke, am Samstag als 18. noch einer von nur zwei DSV-Startern im zweiten Durchgang, reichte es diesmal nicht zum Finale und nur zu Rang 35. Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger qualifizierte sich zwar anders als noch am Freitag für den Wettkampf. Dort reichte es aber auf der Anlage, auf der sich seit dem ersten Weltcupstart vor 14 Jahren Lust (zweimal Podest) und Frust (dreimal Quali-Aus) abwechseln, mit Platz 41 nicht zum zweiten Durchgang.

Diesen verpassten auch Ben Bayer als 36. und Felix Hoffmann auf Rang 37. Hoffmann, der bereits am Samstag das Finale nicht erreicht hatte, ist noch weit von der Glanzform entfernt, in der er im Vorjahr in Lillehammer überraschend auf das Podest geflogen war. In der Vorausscheidung am frühen Nachmittag schied von den sechs Deutschen nur Youngster Max Unglaube aus, der am Tag zuvor bei seinem Weltcup-Debüt 47. geworden war.

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Quelle: SID