Alexander Zverev hat einen weiteren großen Titel im Jahr 2026 verpasst. Der 29-Jährige verlor das Endspiel der ATP Finals gegen Carlos Alcaraz klar.

Verlor das Finale gegen Carlos Alcaraz klar: Alexander Zverev. Quelle: AP

Kein weiterer Titel für Alexander Zverev im Jahr 2026: Bei den ATP Finals verlor der 29-Jährige das Endspiel gegen den überragend aufspielenden Spanier Carlos Alcaraz glatt in zwei Sätzen mit 2:6 und 6:7. Kommende Woche hat Zverev gemeinsam mit dem deutschen Davis-Cup-Team noch eine Chance auf einen Titel.

Boris Becker bleibt mit drei Titeln (1988, 1992, 1995) alleiniger deutscher Rekordhalter beim Prestigeturnier der acht besten Spieler des Jahres. Für Zverev war die Saison mit den beiden ersten Grand-Slam-Turniersiegen in Paris und New York sowie dem Aufstieg zur Nummer eins dennoch die mit Abstand beste seiner bisherigen Karriere.

Alcaraz von Beginn an dominant

Der Spanier Alcaraz, aktuell die Nummer drei der Welt, übernahm von Beginn an das Kommando, las das Spiel des Deutschen perfekt und dominierte mit aggressivem Grundlinienspiel sowie cleveren Tempowechseln.

Drittes Spiel, dritter Sieg: Alexander Zverev hinterlässt bei den ATP Finals einen souveränen Eindruck. Gegen Arthur Fils verwandelte die Nummer eins der Tennis-Welt ihren sechsten Matchball. 20.11.2026 | 1:18 min

Zverev, der in seinen vier Matches kein einziges Aufschlagspiel hatte abgeben müssen, wurde vom spielfreudigen Alcaraz im ersten Satz gleich dreimal gebreakt.

Der Spanier bewies eindrucksvoll, warum er als derzeit bester Returnspieler der Welt gilt. Außerdem unterliefen dem Deutschen, der sichtlich um ein aggressives Spiel bemüht war, zu viele Fehler. "Die Stärken dieser Woche, die sind heute weit weg", kommentierte Becker.

Alexander Zverev hat bei den ATP Finals einen perfekten Start erwischt. Der Hamburger bezwang in seinem ersten Gruppenspiel in Turin den spanischen Youngster Rafael Jodar. 15.11.2026 | 0:45 min

Der Frust beim Hamburger war offensichtlich. Nach einem verpatzten Überkopfball schmiss er den Schläger zu Boden, immer wieder blickte er ratsuchend zu seiner Box und stemmte die Hände in die Hüfte.

Zverev nah dran am Comeback

Nach einem frühen Break im zweiten Durchgang schien die Partie für Zverev bereits gelaufen, ehe sich der 29-Jährige eindrucksvoll zurückkämpfte. Mit stabilerem Service und deutlich weniger Fehlern schaffte Zverev das Rebreak zum 4:4, ging sogar mit 5:4 in Führung und brachte Alcaraz kurz ins Wanken - in der heißen Schlussphase behielt der Spanier jedoch die Nerven.

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Quelle: ZDF