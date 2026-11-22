Frankfurts Matchwinner Jonathan Burkardt hat im aktuellen sportstudio erklärt, dass er nun auch Jürgen Klopp von seinen Fähigkeiten überzeugen möchte.

Frankfurts Stürmer Jonathan Burkardt über seine Rolle als Führungsspieler, Eintracht-Coach Adi Hütter, harte Zeiten und die Nationalmannschaft. 22.11.2026 | 18:50 min

Es hätte für Jonathan Burkardt kaum einen besseren Anlass geben können, um im aktuellen sportstudio über seine persönliche Situation und die aktuelle Lage bei Eintracht Frankfurt zu sprechen. Wenige Stunden zuvor war der 26-Jährige schließlich der gefeierte Matchwinner beim hart erkämpften 1:0 gegen die TSG Hoffenheim. "Positive Themen sind immer schön", sagte Burkardt, der für die Hessen beim 500. Heimsieg in der Fußball-Bundesliga das goldene Tor (25.) erzielte.

Es soll ein richtungsweisender Erfolg werden, um wieder an die Tür nach Europa zu klopfen.

Ich habe mich so gefreut, denn letzte Saison hätten wir so ein Spiel nicht gezogen. „ Jonathan Burkardt

Daher war es zu verschmerzen, dass sein Drehschuss an die Lattenunterkante klatschte (33.), und Frankfurts Nummer neun überdies mit einem Elfmeter an TSG-Torhüter Oliver Baumann scheiterte (44.). "Das tut schon weh, aber so ist es das beste Szenario."

Die Erklärung von Jürgen Klopp war einleuchtend

Genau wie Younes Ebnoutalib steht Burkardt bei sechs Saisontoren, hat aber darüber hinaus noch vier Mal im DFB-Pokal getroffen. Doch nur der 23 Jahre alte Sturmkollege Ebnoutalib war zuletzt unter Jürgen Klopp zur deutschen Nationalmannschaft eingeladen, die bei Nations-League-Siegen in Serbien (3:1) und gegen die Niederlande (5:0) besten Klopp-Fußball zur Aufführung brachte.

Klar, dass auch der bislang acht Mal in der DFB-Auswahl eingesetzte Burkardt bald wieder dazugehören möchte. Der Bundestrainer habe ihm im persönlichen Gespräch erklärt, dass zuletzt seinem Spiel die Klarheit gefehlt habe - ein Kritikpunkt, den der Angreifer akzeptiert hat. "Deswegen war das irgendwie okay. Ich habe auch in der Nationalmannschaft nicht die Leistung abgerufen, die ich abrufen kann." Was er versprechen könne:

20.11.2026 | 0:48 min

Alle Freiheiten im Doppelsturm unter Adi Hütter

Auf ihn ist die Philosophie von Eintracht-Trainer Adi Hütter wie maßgeschneidert, um im Zusammenspiel mit Ebnoutalib aufzutrumpfen: "Im letzten Drittel gibt er uns alle Freiheiten, die wir wollen. Es macht einfach Spaß." Ganz im Gegensatz zur Vorsaison, als ihm Hütter-Vorgänger Albert Riera sogar unprofessionelles Verhalten vorhielt.

Ein Vorwurf, der ihn im Mark traf: "Fehlende Professionalität ist genau das, was nicht zu mir passt. Das war eine schwierige Zeit für mich persönlich." Glücklicherweise aus seiner Sicht hatte sich das Missverständnis mit dem spanischen Exzentriker bald erledigt.

"das aktuelle sportstudio" berichtet von den Spielen der 1. Bundesliga, zeigt Ausschnitte des Abendspiels als Free-TV-Premiere und den Sport des Tages. Nicht fehlen darf die Torwand. 21.11.2026 | 84:49 min

Heute könne er sagen: "Ich fühle mich fitter denn je." Und er will sich von seinem Weg nicht ablenken lassen. Dass er auf Social Media im Gegensatz zu den allermeisten Fußballprofis nicht präsent ist, sei eine ganz bewusste Entscheidung: "Ich will mich von Bewertungen freimachen, nicht so viel Bullshit lesen. Ich sehe keinen Mehrwert für mich." Er merke in der Kabine doch, "was das mit den Jungs macht".

Für die Mitspieler ist er bereits ein Leader

Der überall nur "Jonny" gerufene Burkardt hat zwar insgesamt elf Jahre für den Nachbarn FSV Mainz 05 gespielt, davon sieben bei den Profis, aber die Adlerträger sind gewissermaßen sein Herzensverein aus Kindheitstagen. "Ich bin schon sehr nah bei der Eintracht groß geworden", sagte Burkardt, der zumindest nicht dementierte, dass er früher in Eintracht-Bettwäsche geschlafen hat.

Der dynamische Angreifer kam im Sommer 2024 für die stattliche Ablöse von mehr als 20 Millionen Euro nach Frankfurt. Explizit nicht als Spekulationsobjekt, sondern als Identifikationsfigur. Einer, der mit seinen hessischen Wurzeln für Kontinuität stehen soll. Keeper Noah Atubolu bezeichnete ihn am Samstag im ZDF-Interview als "Leader" - ein Lob, versicherte Burkardt, das ihn "extrem freue".

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