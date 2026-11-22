Ein Brasilianer als Gesamtweltcupsieger? Lucas Pinheiro Braathen sagt Marco Odermatt den Kampf an, aber wichtiger ist es ihm, "das zu tun, was mich glücklich macht“.

Lindsey Vonn schreibt in St. Moritz mit 41 Jahren Geschichte. In Beaver Creek fordert Ryan Cochran-Siegle die Schweizer und Österreicher heraus. Lucas Pinheiro Braathen erklärt seinen Start für Brasilien. 20.11.2026 | 48:07 min

Wo auch immer Lucas Pinheiro Braathen im alpinen Ski-Weltcup auftaucht, sind sie dabei: die brasilianischen Fahnen. Der Slalom- und Riesenslalom-Spezialist hat eine skiverrückte Fangemeinde, und die kommt eben nicht aus der Heimat seines Vaters Norwegen, dem Land, für das er bis 2023 an den Start gegangen war und die ersten Erfolge gefeiert hatte.

Seit gut zwei Jahren fährt er für das Heimatland seiner aus Sao Paulo stammenden Mutter. "Ich will diese Flagge ganz nach oben bringen, in einem Sport, in dem sie bisher kaum vertreten ist", sagte er in der fünfteiligen Dokumentation "Am Limit - Skistars hautnah". In der Serie lässt sich Pinheiro Braathen eine ganze Weltcup-Saison begleiten.

Triumphe, Tränen, Drama: Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin und Emma Aicher erleben eine Saison voller Hoffnung, Rückschläge und Grenzerfahrungen. Es liegen Ruhm und Tragödie nah beieinander. 05.11.2026 | 0:57 min

Olympiasieg für Brasilien

Am Ende der vergangenen Saison hatte er dieses Ziel bereits erreicht. Brasilien hat nun einen Olympiasieger im alpinen Skirennsport und einen Weltcup-Sieger. Pinheiro Braathen gewann auch die kleine Kristallkugel für den besten Riesenslalom-Fahrer des Winters.

In dieser Saison will er noch eine Stufe weiter nach oben, an die Spitze in der Gesamtwertung. Er sagte dem Schweizer Marco Odermatt, dem bester Skirennläufer der vergangenen Jahre, den Kampf an. "Wenn man im Gesamtweltcup Zweiter wird, will man danach Erster werden", verkündete er vor diesem Winter.

Der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen gewinnt die Disziplinenwertung im Riesenslalom. Der 25-jährige Olympiasieger zeigt sich im Interview emotional. 24.03.2026 | 1:50 min

Zwei Siege zum Auftakt

Pinheiro Braathen hat beim Auftakt gezeigt, wie ernst es ihm ist. Er gewann die ersten beiden Saisonrennen, den Riesenslalom in Sölden und den Slalom in Levi. Um mit Odermatt, der in drei Disziplinen zu den Favoriten zählt, konkurrieren zu können, wird Pinheiro Braathen deshalb in dieser Saison auch im Super-G starten.

Ein bisschen anders, schrill, auffallend wirkt Pinheiro Braathen im eher traditionellen Skizirkus schon immer, auch damals, als er noch für Norwegen startete und mit extravaganter Kleidung sowie lackierten Fingernägeln herausstach. Mit seinen damaligen Teamkollegen war er zwar gut befreundet, und ist es noch immer, vor allem mit Atle Lie McGrath. Aber im Verband ist er angeeckt.

Lucas Pinheiro Braathen hat auch das zweite Rennen der alpinen Weltcup-Saison gewonnen. Der Brasilianer siegte im Slalom in Levi in beeindruckender Manier. Linus Straßer verpasste die Top Ten. 15.11.2026 | 0:38 min

Sehnsucht nach Skirennen

Nach Differenzen um Marketing- und Persönlichkeitsrechte, die in Norwegen damals noch weitgehend beim Verband lagen, hatte er schließlich überraschend seinen Rücktritt erklärt. Mit 23 Jahren. Unter Tränen verabschiedete er sich in Sölden, dann "habe ich ein One-Way-Ticket nach Brasilien gebucht".

Dort hat er das südamerikanische Lebensgefühl genossen. Meer, Sonne, Wasser, Strand, alles wunderbar. Aber es fehlte etwas. Pinheiro Braathen gab zu, dass er irgendwann "als Ski-Fanatiker nicht mehr ohne" konnte. Ohne Skifahren.

Athlet mit Glamour-Faktor

Aber eben nicht mehr für Norwegen, sondern mit einem eigenen Team für Brasilien. Genau ein Jahr nach seinem spektakulären Rücktritt gab er ein vielbeachtetes Comeback. In der ersten Saison musste Pinheiro Braathen sich erst wieder herankämpfen an die Weltspitze. Aber schon zu Beginn der vergangenen Saison gelang ihm in Levi sein erster Sieg, später dann der im Riesenslalom bei den Olympischen Spielen.

Pinheiro Braathen hat diesen Glamour-Faktor, der außer Lindsey Vonn den meisten Protagonisten im Ski-Weltcup fehlt. Siege feiert er oft mit einem Sambatänzchen im Schnee, tritt bei Mode-Events als Model auf, und im Zielraum wartet meist seine zumindest in Daily-Soap-Kreisen prominente Schauspiel-Freundin Isadora Cruz auf ihn.

Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen hat zum Auftakt der alpinen Ski-Saison ein Zeichen gesetzt und den Riesenslalom in Sölden gewonnen. Fabian Gratz wurde starker Sechster. 25.10.2026 | 0:40 min

Philosoph auf Skiern

Wer mit Pinheiro Braathen spricht, erhält meist keine oberflächlichen Antworten, sondern tiefgründigere, manchmal fast philosophische. Erfolge sind nicht einfach Erfolge, sie haben für ihn einen tieferen Sinn: "Eine Medaille ist der Preis für meinen Mut, ganz ich selbst zu sein."

Für ihn ist es am wichtigsten, "das zu tun, was mich am glücklichsten macht". Das scheint er geschafft zu haben. Als norwegischer Brasilianer.