Die SailGP hatte in Dubai mit GPS-Störungen zu kämpfen. Das kam angesichts des Konflikts in der Region nicht überraschend, erwischte aber Team Germany besonders unglücklich.

Das deutsche und das US-amerikanische SailGP-Team segeln bei Sonnenuntergang Seite an Seite über das Wasser. Quelle: Ricardo Pinto for SailGP

Die Weltsegelliga SailGP segelt ihrem Saisonfinale entgegen. Beim vorletzten von 13 Events waren die 13 Teams in Dubai gefordert. Dort hatten die Segler nicht nur mit leichten Winden und gegnerischen Attacken zu kämpfen. Auch GPS-Störungen machten Rennleitung und Athleten das Segeln schwer.

Technische Probleme haben Team Germany beim vorletzten Event des SailGP in Dubai um die Chancen aufs Finale gebracht. Am Ende stand Platz zehn, der Sieg ging einmal mehr an Neuseeland. 22.11.2026 | 5:03 min

Lange hatte die Liga überlegt, ob ihre beiden Schlussevents der sechsten Saison mit Blick auf den USA-Iran-Konflikt in Dubai und Abu Dhabi stattfinden können. Schließlich hatte sie sich auch mit Blick auf den sportlichen Liga-Anspruch und Partner-Verpflichtungen dafür entschieden.

GPS-Signalblockaden stören SailGP-Rennen

Nach Dubai hatte die Liga ihre Boote und alle Ausrüstung in mehr als 100 40-Fuß-Containern zunächst erfolgreich über den See- und Landweg gebracht. Dass sie dort während der Rennen mit GPS-Störungen zu rechnen haben würden, war allen Beteiligten schon vor Rennbeginn klar.

An Tag eins der vorletzten Sail-GP-Station kommen die deutschen Segler in beiden Rennen auf Rang drei. Das Resultat sollte Auftrieb geben für den Renntag am Sonntag. 21.11.2026 | 6:05 min

Ihr Revier für das SailGP-Wochenende befand sich nur rund 150 Kilometer entfernt von der iranischen Grenze. Weshalb, so erklärte es ZDF-Co-Kommentator Felix van den Hövel vom Germany SailGP Team, unweit der Krisenregion immer wieder GPS-Signale blockiert wurden. Auf diese Weise können etwa Ortungen von außen oder andere Aktivitäten unterbunden werden.

Hoffnungsvoller Auftakt für Team Germany

So wirkte sich der Konflikt indirekt auch auf die SailGP-Rennen aus. Weil die F50-Rennboote voller Elektronik stecken und mit GPS-Signalen und Gyro-Computern arbeiten, fiel mehrfach ihre Software aus. Am ersten der beiden Renntage etwa musste ein Gruppenrennen mit Team Germany abgebrochen und neu gestartet werden, am zweiten sogar ein Generalreset erfolgen.

SailGP relive: Der zweite Renntag vor Dubai. Es kommentiert Nils Kaben. 22.11.2026 | 96:53 min

Schwarz-Rot-Gold war mit zwei dritten Rängen in Halbzeit eins trotzdem gut in den Emirates Dubai Sail Grand Prix gestartet, hatte dabei auch gelungene Starts gezeigt. Die Crew hatte sich mit gutem Riecher für die Windverhältnisse eine hoffnungsvolle Ausgangsbasis für den Finaltag erarbeitet.

Team Germany strauchelt nach Datenausfall

Dann aber kam es am Sonntag erneut zu Datenausfällen. "Es war ein schwieriger zweiter Renntag. Wir hatten keine Software im ersten Rennen am Sonntag", kommentierte Fahrer Erik Kosegarten-Heil den verpatzten deutschen Start im dritten der insgesamt nur vier Hauptrundenrennen für jedes Team. An Bord hatten die Segler plötzlich keine Startzeit mehr, keine Grafik.

Wir verlieren dann sozusagen ein bisschen die Orientierung. Das einzige, was bleibt, ist quasi eine verzögerte Ansage aus der Coach-Box zur Startzeit", erklärte der deutsche Fahrer. „ Erik Kosegarten-Heil, Fahrer von Team Germany

Vom Datenausfall waren auch andere Teams betroffen, doch Team Germany wurde am stärksten ausgebremst. Die Deutschen traf es hart, weil sie unter diesen Bedingungen mit einem Abbruch rechneten. Doch die Rennleitung zog den Lauf auch ohne Daten durch, wollte im Wackelprogramm weiterkommen.

SailGP relive: Der erste Renntag vor Dubai. Es kommentiert Nils Kaben. 21.11.2026 | 90:22 min

Team Neuseeland gewinnt in Dubai

Erik Kosegarten-Heil sagte: "Ich war irgendwie überzeugt, dass wir das Rennen so nicht starten. Am Ende sind wir gestartet und wir waren hinterher. Das ist bei insgesamt nur vier Rennen natürlich wochenendentscheidend."

Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ein Rennen gestartet wird, wo bei keinem Team der Start angezeigt wird." „ Erik Kosegarten-Heil

In der Dubai-Endabrechnung blieb dem deutschen Rennstall nur Rang zehn. Dadurch rutschte die Mannschaft in der Saisonwertung vor dem Zwei-Millionen-Dollar-Finale in Abu Dhabi (28./29. November) sogar auf Platz elf zurück. Was auch daran lag, dass Neuseelands Black Foils in Dubai siegten und vorbeizogen.

Schweden auf Kurs zum Finalticket

Während Australiens Rekordsieger der Bonds Flying Roos und Spaniens Los Gallos - in Dubai Zweite und Dritte - längst fürs Abu-Dhabi-Finale qualifiziert sind, hat das schwedische Team Artemis mit Dubai-Platz vier und 66 Punkten auf dem Saisonkonto nun eine Hand am dritten Finalticket. In den letzten Gruppenrennen kann in Abu Dhabi nur noch das U.S. SailGP Team (59 Punkte) die Schweden mit einem Top-Ergebnis auf Kurs Finale stoppen, wenn gleichzeitig Artemis stolpert.

Der SailGP Erste Saison: 2019

Gründer: Russell Coutts (Neuseeland, fünfmaliger America’s-Cup-Gewinner, Olympiasieger); Larry Ellison (USA; Gründer US-Software-Konzern Oracle)

Format: Jeweils zweitägige Events mit sieben Rennen für alle Teams plus Finale der besten drei

Teams: 13 aus 13 Nationen

Rekordsieger: Australien (drei Meisterschaften)

Titelverteidiger: Großbritannien

Boote: F50-Katamarane auf Foils (Tragflächen)

Deutsches Team: Germany SailGP Team

Fahrer: Erik Kosegarten-Heil, Steuermann (plus max. fünf Personen in der Crew)

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