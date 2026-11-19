Mit Andreas Mitter als Chefcoach gehen Deutschlands Skispringer auf Jagd nach dem ersten Vierschanzentournee-Sieg seit 25 Jahren. Klappt der Neustart trotz mäßiger Leistungen?

Seit April Bundestrainer der deutschen Skispringer: Andreas Mitter. Quelle: Imago

Die Erwartungen an den neuen Skisprung-Bundestrainer Andreas Mitter sind hoch. "Die Jungs sollen bei der Tournee und der WM um die Medaillen mitspringen. Das wollen sie ja selbst", sagt Deutschlands Skisprung-Sportdirektor Horst Hüttel.

Natürlich ist die Erwartungshaltung an das deutsche Skispringen hoch und der Druck da. „ Horst Hüttel, Skisprung-Sportdirektor beim DSV

Stefan Horngacher blickt auf eine erfolgreiche Karriere auch mit den DSV-Adlern zurück - auch wenn nicht alles gelang. 27.03.2026 | 4:59 min

Am Freitag (20. November) beginnt im norwegischen Lillehammer die Weltcup-Saison und damit die Bewährungsprobe für den Nachfolger von Stefan Horngacher.

Mitter: Ein anderer Typ als Horngacher

Nach sieben Jahren als Chefcoach hatte sich der Österreicher mit dem Olympiasieg von Philipp Raimund erfolgreich zum polnischen Fliegerteam verabschiedet. Sein bisheriger Assistent Mitter stieg zum Chef auf.

Andi ist ein anderer Typ als Stef. Er kommuniziert mehr, ist sehr extrovertiert, geht auf die Leute zu und kommt mehr über die Emotionen. „ Horst Hüttel, Skisprung-Sportdirektor beim DSV

Bei den deutschen Fliegern kommt das sehr gut an, wie alle unisono bekräftigen. Sie loben die Menschlichkeit und den "Schmäh" des Österreichers. Mitter sei "eine coole Socke", lobte Philipp Raimund sogar.

Das Problem: Die Ergebnisse beim letzten Sommer-Grand-Prix Ende Oktober in Klingenthal - der Generalprobe für den Winter - waren ernüchternd. Bester Deutscher im Einzelspringen war Routinier Pius Paschke als 18. "Wir waren als Team konsequent zu weit weg von den Podestplätzen", analysiert Doppel-Olympiasieger Andreas Wellinger, bleibt aber optimistisch:

Seitdem ist es in Wellenbewegungen aufwärts gegangen. Es wird sich zeigen, was das wert ist. „ Andreas Wellinger, Skispringer

Auch Olympiasieger Raimund mit Problemen

Auch Olympiasieger Raimund war in Klingenthal als 19. chancenlos, klagte aber über Probleme mit einer latenten Hüftverletzung. Diese sind nach seiner Aussage inzwischen weitgehend ausgeräumt. "Natürlich will ich bei den großen Events vorn mit dabei sein und auf höchstem Level performen", sagt er ganz selbstverständlich.

So sollen Deutschlands Skispringer künftig fliegen Der neue Bundestrainer Andreas Mitter hat in der Winter-Vorbereitung gemeinsam mit den Springern eine Vision erarbeitet, wie das Leitbild des deutschen Skispringens künftig sein soll. Vereinfacht will er die Sprünge seiner Flieger weniger anfällig für äußere Einflüsse wie Regen, Schnee oder Windböen machen. Sie sollen in der Luft auch funktionieren, wenn der im deutschen Team bislang priorisierte Absprung mal nicht so passt.



Damit geht er den Weg, den Flugkünstler wie Dominator Domen Prevc - er gewann im vergangenen Winter die Tournee, zweimal Olympia-Gold, die Skiflug-WM und den Gesamtweltcup - oder die erfolgreichen Österreicher schon seit Jahren gehen.

Eine ähnliche Zielvorgabe formuliert auch Mitter, der im Sommer öfter als früher auf der Schanze am Innsbrucker Bergisel trainieren ließ. Diese gilt bei der Vierschanzentournee als "Angstschanze" der deutschen Flieger, die beim Skisprung-Grand-Slam nun inzwischen seit 25 Jahren auf den ersten Gesamtsieg seit Sven Hannawald warten.

Ein Triumph beim wichtigsten, jährlichen Event der Skisprung-Welt ist der wichtigste Arbeitsauftrag für den neuen Cheftrainer. Wie er die psychologische Barriere bei den deutschen Skispringern durchbrechen will? "Das würde ich gern für mich behalten", sagt er dazu und klingt dabei gar nicht extrovertiert.

Domen Prevc gewinnt zum ersten Mal die Vierschanzentournee, und das auf den Tag genau zehn Jahre nach dem Triumph seines Bruders Peter Prevc. Die DSV-Adler spielen beim letzten Springen nur eine Nebenrolle. 07.01.2026 | 1:45 min

Neue Gesichter: Unglaube statt Geiger

Zudem soll Mitter den Generationswechsel im deutschen Team in Gang bringen. Schon die Nominierung zum Weltcup-Auftakt in Norwegen zeigte, dass er dieses Projekt sehr ernst nimmt. Der in der Vorbereitung wochenlang wegen einer Knieverletzung ausgefallene Karl Geiger (33) fehlt, dafür sind die Talente Ben Bayer (22) und Max Unglaube (20) dabei. Letzterer stammt aus Neukölln und bringt mit seiner "Berliner Schnauze" (Wellinger) jede Menge Schwung ins deutsche Team.

Neu in diesem Winter ist auch, dass die Springer in der gesamten Saison insgesamt nur noch vier weitere Skisprung-Anzüge zusätzlich zu bereits registrierten Sommeranzügen verwenden dürfen. Das ist ein klarer Nachteil für reiche und technologisch starke Skisprung-Nationen wie Deutschland. "Wenn wir im Sommer in Sachen Anzüge gut gearbeitet haben, haben wir Glück. Ansonsten wird es schwierig nachzuziehen", sagt Felix Hoffmann lakonisch.

Felix Hoffmann hat einen kurzen Schockmoment auf der Schanze überstehen müssen. Er blieb kurz mit dem Schuh hängen, sprang dann aber eine fantastische Weite. 06.01.2026 | 0:20 min

Fest steht schon jetzt: Es wird keine leichte Aufgabe für den neuen Skisprung-Bundestrainer Mitter. Zumal die deutsche Skisprung-Legende Martin Schmitt neuerdings Stützpunkttrainer im Schwarzwald ist und mittelfristig als Nachfolger bereitstehen könnte.

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