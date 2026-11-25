Weitere Handelspartner betroffen:USA planen neue Zölle gegen EU
Die US-Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und 13 weitere wichtige Handelspartner verhängen. Die Zollobergrenze von 15 Prozent soll eingehalten werden, heißt es.
Die US-Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und mindestens 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie. Das Büro des US-Handelsbeauftragten kündigte die Abgaben am Mittwoch nach dem Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken an.
Die US-Handelsbehörde (USTR) werde in den kommenden Tagen die Ergebnisse einer monatelangen Untersuchung zu staatlichen Industriesubventionen veröffentlichen, erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Kreisen. Die Zölle sollen in einem Monat in Kraft treten, berichtet die AFP.
15 Prozent für Zölle auf EU-Waren
Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge richten sich die Pläne neben der EU unter anderem gegen die Schweiz, China, Japan und Südkorea. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Für die EU werde dabei jedoch eine in einem Handelsabkommen vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten, sagte der Vertreter.
Washington wirft den betroffenen Partnern vor, unter anderem durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und damit den US-Handel zu belasten.
Die neuen Sonderzölle ergänzen zehnprozentige Aufschläge, die die USA im Juli verkündet hatten. Die Regierung von Präsident Donald Trump begründete diese mit angeblicher Zwangsarbeit in rund 60 Ländern, unter anderem in der EU. Brüssel protestierte scharf und wies den Vorwurf der Zwangsarbeit zurück.
Harte Zolllast für Peking
Den höchsten Aufschlag soll China erhalten, das die USA hauptsächlich für das Fluten der Weltmärkte mit Billigexporten verantwortlich machen. Auf chinesische Güter sollen 20 Prozent fällig werden, die zu den Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit Trumps hinzukommen. Wegen einer Anhörungsfrist könnte sich das Inkrafttreten der neuen Zölle dem Regierungsvertreter zufolge bis Januar hinziehen.
Rechtsgrundlage für die geplanten Zölle ist ein Handelsgesetz von 1974, das es der US-Regierung ermöglicht, ausländische Handelspraktiken zu untersuchen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn diese gegen bestehende Abkommen verstoßen, sich nicht durch Marktkräfte rechtfertigen lassen oder amerikanische Waren gezielt benachteiligen. Nach Angaben des US-Regierungsvertreters sind die vorgeschlagenen Zölle mit den Handelsabkommen vereinbar, die Trump im vergangenen Jahr mit Dutzenden Ländern geschlossen hatte.
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