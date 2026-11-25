Die US-Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und 13 weitere wichtige Handelspartner verhängen. Die Zollobergrenze von 15 Prozent soll eingehalten werden, heißt es.

Die USA planen neue Zölle gegen die EU und weitere Handelspartner. Quelle: Imago

Die US-Regierung will neue Zölle gegen die Europäische Union und mindestens 13 weitere Handelspartner verhängen und begründet dies mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie. Das Büro des US-Handelsbeauftragten kündigte die Abgaben am Mittwoch nach dem Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handelspraktiken an.

Die US-Handelsbehörde (USTR) werde in den kommenden Tagen die Ergebnisse einer monatelangen Untersuchung zu staatlichen Industriesubventionen veröffentlichen, erfuhr die Nachrichtenagentur AP aus Kreisen. Die Zölle sollen in einem Monat in Kraft treten, berichtet die AFP.

Die Zoll-Politik von Donald Trump schweißt Europäer und Kanadier zusammen. Auf einem Gipfel in Montreal suchen sie nach Wegen zur vertieften Zusammenarbeit. 29.10.2026 | 1:49 min

15 Prozent für Zölle auf EU-Waren

Einem hochrangigen US-Regierungsvertreter zufolge richten sich die Pläne neben der EU unter anderem gegen die Schweiz, China, Japan und Südkorea. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Für die EU werde dabei jedoch eine in einem Handelsabkommen vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten, sagte der Vertreter.

Washington wirft den betroffenen Partnern vor, unter anderem durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und damit den US-Handel zu belasten.

"Alles ist besser als ein Handelskrieg mit den Amerikanern", bewertet ZDF-EU-Korrespondent Ulf Röller die Attitüde des EU-Parlaments. 20.05.2026 | 1:38 min

Die neuen Sonderzölle ergänzen zehnprozentige Aufschläge, die die USA im Juli verkündet hatten. Die Regierung von Präsident Donald Trump begründete diese mit angeblicher Zwangsarbeit in rund 60 Ländern, unter anderem in der EU. Brüssel protestierte scharf und wies den Vorwurf der Zwangsarbeit zurück.

Harte Zolllast für Peking

Den höchsten Aufschlag soll China erhalten, das die USA hauptsächlich für das Fluten der Weltmärkte mit Billigexporten verantwortlich machen. Auf chinesische Güter sollen 20 Prozent fällig werden, die zu den Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit Trumps hinzukommen. Wegen einer Anhörungsfrist könnte sich das Inkrafttreten der neuen Zölle dem Regierungsvertreter zufolge bis Januar hinziehen.

Die EU will gegen die Schwemme von Billigprodukten aus China vorgehen. Bleibt eine Einigung mit China aus, will die EU neue Zölle auf chinesische Importe verhängen. 04.10.2026 | 4:16 min

Rechtsgrundlage für die geplanten Zölle ist ein Handelsgesetz von 1974, das es der US-Regierung ermöglicht, ausländische Handelspraktiken zu untersuchen und Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wenn diese gegen bestehende Abkommen verstoßen, sich nicht durch Marktkräfte rechtfertigen lassen oder amerikanische Waren gezielt benachteiligen. Nach Angaben des US-Regierungsvertreters sind die vorgeschlagenen Zölle mit den Handelsabkommen vereinbar, die Trump im vergangenen Jahr mit Dutzenden Ländern geschlossen hatte.

Fast zwei Jahre ist Donald Trump nun wieder Präsident. Vor den Midterms stellt Florian Neuhann in "WISO – Wirtschaft erklärt" die große Trump-Rechnung für unsere Wirtschaft aus. 10.10.2026 | 10:01 min