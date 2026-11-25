Vor dem Champions-League-Duell gegen Stuttgart musste Inter Mailand einen herben Dämpfer hinnehmen. Inter-Legende Aldo Serena analysiert die derzeitigen Schwächen seines Ex-Klubs.

Inter mit dem deutschen Nationalspieler Yann Bisseck (M.): Momentang fehlt dem Team die Stabilität für 90 Minuten. Quelle: IMAGO / ANP

"L’arte di buttarsi via" - die Kunst, sich selbst alles kaputtzumachen: So überschrieb die Gazzetta dello Sport, was sich am Sonntagabend in Bergamo ereignete.

Dreimal führte Inter Mailand im Serie-A-Spiel gegen Atalanta mit zwei Toren Vorsprung, dreimal ließ sich der italienische Spitzenklub die Partie aus der Hand nehmen. Das finale 4:4 war ein spektakulärer Rückschlag - und offenbarte vor dem Champions-League-Duell mit dem VfB Stuttgart am heutigen Abend (21 Uhr) erhebliche Schwächen.

17 Gegentore nach zwölf Spieltagen sind für einen Titelkandidaten eine auffällige negative Bilanz. Trainer Cristian Chivu sprach nach dem Remis in Bergamo von Nachlässigkeit und mangelnder Konsequenz.

Inter fehlt die Stabilität über 90 Minuten

Auch Aldo Serena, ehemaliger italienischer Nationalspieler und einst selbst als Torjäger erfolgreich aktiv für Inter, erkennt eine grundsätzliche Schwäche bei seinem Ex-Klub. Im Gespräch mit ZDFheute sagt er:

Inter hat ein Problem damit, über die gesamten 90 Minuten hinweg mit der nötigen Intensität zu spielen. „ Ex-Inter-Spieler Aldo Serena

Sobald die Mannschaft nicht zu 100 Prozent konzentriert sei, werde sie anfällig, so Serena: "Dann besteht die Gefahr, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen zu groß werden, das Pressing nicht funktioniert und Inter dadurch Räume preisgibt." Die vielen Gegentore in dieser Saison seien ein deutliches Warnsignal.

Aldo Serena absolvierte im Inter-Trikot 223 Spiele und schoss 78 Tore. In Inters Meistersaison 1988/98 wurde er mit 22 Treffern Torschützenkönig. Quelle: IMAGO / Buzzi

VfB Stuttgart wittert seine Chance in Mailand

Für den VfB könnte genau darin eine Chance liegen. Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hat in der Champions League bislang positiv überrascht. Nach dem Rückschlag beim 0:2 in Istanbul gegen Galatasaray wollen die Schwaben nun wieder punkten. Allerdings dürften sie in Mailand auf einen besonders motivierten Gegner treffen.

"Inter wird nach dem Ausrutscher versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren", glaubt Serena. Die Enttäuschung dürfte die "Nerazzurri" zusätzlich antreiben. Für Stuttgart werde es deshalb schwierig. "Um ein positives Ergebnis mitzunehmen, muss der VfB seine bestmögliche Leistung zeigen."

Der VfB Stuttgart liefert in der Champions League eine ansprechende Leistung bei Galatasaray ab. Den Schwaben fehlt in Istanbul aber die Effizienz, so heißt es am Ende 0:2. 04.11.2026 | 2:59 min

Ein besonderes Augenmerk gilt Yann Aurel Bisseck. Der deutsche Nationalspieler, der gegen Bergamo nicht zum Einsatz kam, hat sich seit seinem Wechsel nach Mailand im Sommer 2023 kontinuierlich weiterentwickelt und sich bei Inter etabliert. Serena beobachtet seine Fortschritte positiv: "Bisseck erweitert sein technisch-taktisches Repertoire kontinuierlich. Er kann sowohl im Abwehrzentrum als auch rechts in der Dreierkette spielen."

Bisseck überzeugt mit Tempo - hat aber noch Schwächen

Vor allem seine körperlichen Fähigkeiten machen ihn zu einem besonderen Verteidiger. "Trotz seiner großen Statur verfügt er über eine ungewöhnliche Spritzigkeit und Geschwindigkeit", sagt Serena.

Der ehemalige Inter-Stürmer sieht beim 25-Jährigen allerdings auch noch Entwicklungspotenzial. "Manchmal unterlaufen ihm Nachlässigkeiten im Spielaufbau oder bei einigen Zuordnungen in der Defensive. Er muss lernen, über die gesamten 90 Minuten konzentriert und aufmerksam zu bleiben."

Damit beschreibt Serena auch eine Schwäche, die derzeit nicht nur Bisseck betrifft, sondern Inter als Ganzes beschäftigt. Die individuelle Qualität ist enorm, doch die Mannschaft schafft es nicht immer, ihre Konzentration und Intensität bis zum Schlusspfiff aufrechtzuerhalten.

Erst ein Ballverlust von Yann Bisseck, dann ein missglücktes Dribbling von Inter-Torwart Josep Martinez: Beide Patzer nutzt Real Madrid zu Toren und gewinnt 2:1. 09.09.2026 | 2:58 min

Inters Konzentrationsproblem: Chance für VfB?

Gegen Atalanta wurde das besonders deutlich: Selbst nach dem 4:2 gelang es den Mailändern nicht, die Partie zu beruhigen. Stattdessen kam der Gegner zurück und erzielte in der Nachspielzeit durch Franck Kessié per Elfmeter den Ausgleich.

Für Stuttgart könnte es deshalb entscheidend sein, Inter nicht nur mit einer kompakten Defensive zu begegnen, sondern selbst mutig aufzutreten und die Räume zu nutzen, die sich bei nachlassender Ordnung bieten. Unterschätzen wird der VfB den Gegner dennoch nicht. Inter verfügt über genügend individuelle Qualität, um seine Schwächen gegen Stuttgart zu überwinden.

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