Trotz der Personalnot und Debatte um Musiala wollen die Münchner ihre gute Ausgangslage in der Champions League wahren. Zu tun bekommen sie es auch mit ihrem früheren Co-Trainer.

24.11.2026 | 0:51 min

Wenn der FC Bayern an diesem Mittwoch beim OSC Lille im Nordwesten Frankreichs antritt, befindet sich die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auf einer unerwartet schwierigen Mission. Gewahrt werden soll die gute Ausgangslage.

Mit drei Siegen aus den verbleibenden vier Spielen der Ligaphase wäre das Achtelfinale der Champions League zu 99 Prozent direkt erreicht. Allerdings müssen die Bayern in Lille mit einer Notelf auflaufen.

Die Debatte um Jamal Musiala nimmt weiter Fahrt auf. Nach öffentlichen Äußerungen zu seinem Gehalt und möglichen Anpassungen steht der FC Bayern zunehmend in der Kritik. 24.11.2026 | 2:10 min

FC Bayern mit ungewohnter Startelf

Nach den Ausfällen von Manuel Neuer, Luis Díaz, Alphonso Davies, Serge Gnabry und Ismael Saibari verabschiedeten sich am Freitag beim 1:1 gegen Köln auch die besten Offensivspieler Harry Kane und Michael Olise in den Krankenstand. Kane wird nach einem Syndesmoseriss samt Operation wohl bis März fehlen.

Olise soll nach einer Fußprellung zeitnah zurückkehren, Díaz war bereits im Abschlusstraining am Dienstag dabei. Dennoch wird Kompany eine Startelf formieren müssen, die vom gewohnten Bild beim FC Bayern ungefähr so weit entfernt ist wie Lille von der Côte d’Azur.

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Eberls Erzählung über Karl

Welch kuriose Folgen die Personalnot hat, verdeutlichte Sportvorstand Max Eberl in einer launigen Erzählung über seine Gedanken beim Spiel gegen Köln.

Wenn neben mir auf der Tribüne einer gesagt hat: 'Jetzt flankt doch mal!', dann habe ich mir gedacht: Ja, aber auf wen? Ich weiß nicht, ob Lenny den Kopfball gewinnt. „ Max Eberl

Der kleine Lennart Karl, 18, besetzte mit seinen 1,68 Metern Körpergröße zuweilen Kanes Mittelstürmerposition. Auch Tom Bischof, 21, tauchte dort auf. Als Kopfballspieler hat sich der Mittelfeldakteur aber noch keinen Namen gemacht, sondern vor allem mit seiner Schusstechnik.

U23-Talente werden zu Optionen

Es fügte sich ins Bild, dass Kompany die Offensive gegen Köln am Ende mit zwei 19 Jahre alten Bundesliga-Debütanten besetzte, mit Flügelspieler Tim Binder und Stürmer Noah Codjo-Evora. Die Talente aus der U23 sind für die Champions League ebenso spielberechtigt wie Cassiano Kiala und Maycon Cardozo, die ebenfalls am Abschlusstraining teilnahmen.

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Dass beim FC Bayern nun schon die Teenager zu Optionen werden, verdeutlicht die prekäre Lage. Diese versuchte Kompany positiv umzudeuten. "Vielleicht gibt es junge Jungs, die wir noch nicht so gut kennen", sagte der Trainer, "und dann sind wir vielleicht am Ende dieser Saison stärker, weil wir einige Spieler extra dazubekommen haben wegen dieser Phase."

Musialas Berater beim FC Bayern

Kompany steht mit einer Armschlinge nach seinem Kollaps samt Schulter-Operation vor gut einem Monat sinnbildlich für die vielen Münchner Gebrechen. Dazu zählt auch Jamal Musialas erneute Absence vor gut einer Woche.

Die Debatte um seine Leistungsfähigkeit kommt hinzu, nachdem der Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen und das Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge den Vertrag des Offensivspielers immer mehr in Frage gestellt hatten. Dabei wird Musiala gerade jetzt gebraucht. Am Dienstag wurden seine Berater beim FC Bayern gesichtet, Sportvorstand Max Eberl berichtete im Anschluss von einem "sehr, sehr konstruktivem Gespräch".

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Lille mit Ancelotti und Mbappé

Vielleicht hätten sie beim FC Bayern gerade sogar einen wie Lilles Olivier Giroud gerne als Alternative zu Kane, wenngleich Frankreichs ehemaliger Nationalstürmer mittlerweile 40 Jahre alt ist. Bekannte Gesichter gibt es auch sonst einige beim Tabellendritten der Ligue 1, der in der Champions League in vier Spielen erst einen Punkt ergattert hat.

Gecoacht wird Lille von Bayerns früherem Co-Trainer Davide Ancelotti. Der 37-Jährige hatte seinem Vater Carlo auf vielen Stationen assistiert, auch in München von 2016 bis 2017. Vertraut ist dem deutschen Publikum zudem der frühere Schalker Nabil Bentaleb, 32. Und dann ist da noch Mittelfeldspieler Ethan Mbappé, 19, dessen ältester Bruder Kylian von Real Madrid einer der besten Stürmer der Welt ist. Hilfreich wären gerade beide für die Bayern.

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