Die deutschen Handballerinnen gehen als Vizeweltmeisterinnen mit Ambitionen in die anstehende EM. Das Wichtigste zum Turnier und der deutschen Auswahl.

Die EM-Vorbereitung geht für die DHB-Frauen in die heiße Phase. Spätestens zum Auftakt gegen Schweden am 4. Dezember soll die frischgebackene Mutter Xenia Smits einsatzbereit sein. 25.11.2026 | 1:05 min

Wann und wo findet die Handball-EM statt?

Die Handball-EM der Frauen findet in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei statt. Das Turnier beginnt am 3. Dezember und endet am 20. Dezember.

Die Spielorte sind Antalya (Türkei), Bratislava (Slowakei), Oradea (Rumänien), Cluj-Napoca (Rumänien), Kattowitz (Polen) und Brünn (Tschechien). Die DHB-Auswahl wird die Vorrunde in Gruppe F in Bratislava (Slowakei) bestreiten. In der Hauptrunde ginge es für die deutschen Handballerinnen nach Kattowitz. Die polnische Stadt ist darüber hinaus Gastgeber des Finalwochenendes.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch lobt im ZDF-Interview Xenia Smits für die konsequente Planung ihres Comebacks für die anstehende EM. Die Abwehrspezialistin kehrt nach Babypause zurück. 25.11.2026 | 8:07 min

Wann und gegen wen spielt die deutsche Mannschaft?

Die Vize-Weltmeisterinnen starten am 4. Dezember (18 Uhr) gegen Schweden in das Turnier. Am 6. Dezember (15:30 Uhr) steht das nächste Spiel gegen Serbien an. Im letzten Vorrundenspiel am 8. Dezember (18 Uhr) wartet auf die DHB-Frauen die Slowakei.

Nach einem möglichen Hauptrundeneinzug geht es für das DHB-Team ab dem 11. Dezember in Kattowitz weiter. Dort warten die jeweils zwei besten Teams der Vorrundengruppen D und E.

Am 18. Dezember werden die Halbfinals und das Spiel um Platz fünf ausgetragen, am 20. Dezember stehen schließlich das Spiel um Platz drei und das Finale an.

Die Spiele der Gruppe F im Überblick 4.12.2026, 18 Uhr: Schweden - Deutschland (ZDF)

4.12.2026, 20:30 Uhr: Slowakei - Serbien

6.12.2026, 15:30 Uhr: Deutschland - Serbien (ARD)

8.12.2026, 18 Uhr: Slowakei - Deutschland (ARD)

8.12.2026, 20:30 Uhr: Serbien - Schweden

Warum findet das Turnier in fünf Ländern statt?

Eigentlich sollte die Frauen-EM in Russland stattfinden. Doch nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine entschied die Europäische Handballföderation (EHF), einen neuen Ausrichter zu suchen und vergab die EM gemeinsam an die fünf Bewerber. Somit werden die Spiele des Turniers erstmals über ganz Europa verteilt gespielt.

Deutschlands Handballerinnen haben auf dem Weg zur EM einen Dämpfer erhalten. Der WM-Zweite verlor das zweite Länderspiel gegen Spanien und kassierte die erste Niederlage 2026. 27.09.2026 | 1:12 min

Wie funktioniert der Spielmodus?

24 Nationen kämpfen bei der Europameisterschaft um den Titel. Die Vorrunde wird in sechs Vierergruppen ausgetragen, aus denen jeweils die beiden besten Teams in die Hauptrunde einziehen. Dabei werden die Ergebnisse gegen die ebenfalls qualifizierten Mannschaften übernommen.

In der Hauptrunde spielen zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams die vier zu vergebenen Halbfinalplätze aus. Die Gewinnerinnen der Halbfinals treffen schließlich im Endspiel aufeinander und kämpfen um die Krone Europas.

Was bringt den deutschen Handballerinnen Silber bei der WM? Darüber sprechen Katharina Filter, Aimée von Pereira und Bundestrainer Markus Gaugisch mit Jochen Breyer. 20.12.2025 | 16:59 min

Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Bei der Heim-WM im vergangenen Jahr holte das deutsche Team überraschend Silber. Es war die erste deutsche Medaille im Frauenhandball seit 18 Jahren. Diese starke Leistung bestätigte die DHB-Auswahl auch in der EM-Qualifikation, in der man alle sechs Spiele gewann.

Mittlerweile sollte also kein Gegner die Mannschaft von Markus Gaugisch mehr unterschätzen. Der Bundestrainer nominierte Ende Oktober 14 Vize-Weltmeisterinnen für seinen 16er-Kader. Dabei zählt er auch wieder auf Leistungsträgerinnen wie Emily Vogel, Viola Leuchter und Nieke Kühne.

Allerdings muss das DHB-Team auf Defensivspezialistin Aimée von Pereira verzichten, die ihre Karriere beendet hat. Rückraumspielerin Xenia Smits, die im August erstmals Mutter wurde, gehört dagegen schon wieder zum EM-Aufgebot und verstärkt Deutschland bei der Europameisterschaft.

Die Deutsche Nina Engel im Zweikampf mit der Dänin Michala Moeller (links) während des Handballspiels der Golden League der Frauen zwischen Dänemark und Deutschland in Odense, Dänemark. Quelle: Bo Amstrup / AP

Die deutschen Handballerinen haben ein klares Ziel: Man wolle das Final-Wochenende der besten sechs Teams erreichen, sagte Gaugisch:

Unser Ziel ist es, bis zum Ende dabei zu sein „ Frauen-Handballbundestrainer Markus Gaugisch

Das liegt für das DHB-Team auch im Bereich des Möglichen, denn das Team hat eine machbare Gruppe und eine günstige mögliche Reiseroute erwischt und geht unter anderem Weltmeister und Olympiasieger Norwegen, dem Olympia-Zweiten Frankreich und dem früheren Weltmeister Niederlande aus dem Weg.

Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch spricht im Morgenmagazin mit Lena Kesting über die Nominierung, sein Team und die Ziele für die EM. 30.10.2026 | 3:45 min

Wer sind die Favoriten?

Die Norwegerinnen sind angesichts ihrer Erfolge bei den vergangenen Turnieren die großen Favoritinnen. Die dreimalige Welthandballerin Henny Reinstad führt das Team an und will erneut aus dem Rückraum für Gefahr sorgen.

Die Französinnen mit Rückraumspielerin Lena Grandveau zählen neben Deutschland ebenfalls zu den Mitfavoritinnen. Genauso wie die Niederlande, gegen die das DHB-Team bei einem Test Ende Oktober Remis spielte.

Was passiert bis zum Turnierstart?

Nach der Kadernominierung Ende Oktober begann die heiße Phase der Turniervorbereitung am 23. November. Die DHB-Frauen kamen in Ludwigsburg für ein Trainingslager zusammen. In den Tagen vor dem Turnierstart spielt die deutsche Mannschaft zweimal gegen Frankreich – einmal am 26. November (Stuttgart) und dann noch einmal am 28. November (Ulm).

Die deutschen Handball-Frauen sind 40 Tage vor EM-Beginn schon in Medaillen-Form. Gegen Dänemark glänzte beim 26:21 vor allem die Defensive. Am Freitag wird der Kader nominiert. 24.10.2026 | 1:12 min

Wann und wo wird die Handball-EM übertragen?

Die ARD und das ZDF übertragen alle Spiele der deutschen Mannschaft bei der Handball-EM im Fernsehen und im Livestream. Das erste Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft am 4. Dezember können Sie ab 17:40 Uhr im ZDF verfolgen. Darüber hinaus werden etliche ausgewählte Topspiele im Stream zu sehen sein.

Neu im Team des ZDF ist die ehemalige Nationalspielerin Luisa Schulze, die die Europameisterschaft als Expertin begleiten wird.

Bei der Frauenhandball-EM 2026 tritt die deutsche Mannschaft im ersten Gruppenspiel in Bratislava gegen Schweden an. Es kommentiert Martin Schneider. 04.12.2026

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