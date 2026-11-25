Tennis: Vor Final 8 des Davis Cup : DTB-Kapitän Kohlmann: "Immer etwas Besonderes"

25.11.2026 | 17:21 |

Kapitän Michael Kohlmann spricht im ZDF-Interview mit Jannik Schneider vor dem Final 8 des Davis Cup u.a. über die Stimmung im DTB-Team und den Viertelfinal-Gegner Großbritannien.